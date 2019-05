Afirmaba recientemente en una entrevista el maestro Kiko Veneno, que el nacionalismo es una patraña de la gente con dinero para hacer barreras. Me reconfortó sobremanera escuchar estas palabras de una persona que encarna como nadie la fusión del Norte y del Sur, de Cataluña y de Andalucía, alguien que piensa como yo y que no es nada sospechoso de alinearse ni con los extremismos de la España Grande y Libre ni con los complejos de la izquierda progre. Kiko siempre me ha inspirado mucha ternura y mucha confianza.

Al nacionalismo se le pueden poner muchos adjetivos, se puede unir a lo sentimental y cultural, pero básicamente se define por el egoísmo. No conozco ninguna región que, si no median otros conflictos étnicos no resueltos o procesos de descolonización, se quiera independizar siendo pobre. Y es ahí donde precisamente creo que la izquierda política ha perdido la ocasión de entender que esto no tiene que ver con un retroceso al pasado franquista, sino con la justicia social. La izquierda siempre ha sido internacionalista, acompañando a las clases obreras en su lucha por la mejora de su dignidad y condiciones, entonces no sé qué hace justificando el discurso de una burguesía excluyente, que constantemente apela a su superioridad frente a otros territorios intencionadamente atrasados y subsidiados. Paradójicamente, en el seno de la Unión Europea, los partidos que apoyan el nacionalismo catalán, como el UKIP inglés o el Amanecer Dorado griego, comparten similitudes con VOX, que en España podría entenderse como la antítesis al PDCAT.

Poco a poco la igualdad de oportunidades se va cercenando a golpe de cesión de transferencias a las comunidades autónomas, cada vez se ve más claramente las diferencias entre regiones ricas y pobres. Al País Vasco, la Declaración de Hacienda le sale a devolver y, siendo un territorio con muchas posibilidades, éstas casi exclusivamente se quedan allí, y se podría decir que ya hoy, en la práctica, es un Estado Libre Asociado, una especie de Luxemburgo dentro de España. Levantar barreras nos empobrece a todos; a los de este lado del muro, porque llegarán menos recursos y oportunidades en un sitio donde no sobran, y a los que se quedan dentro, porque vivirán en su jaula de oro, pero jaula a fin de cuentas. No hay que tener miedo a la diversidad. Sólo los pueblos mezclados prosperaron a lo largo de la Historia.