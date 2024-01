Este año los Oscar va a tener un ingrediente muy sabroso para captar más nuestra atención si cabe. Puede que incluso llegue la sangre al río, pero esa sangre será de color rosa. Rosa chicle, tan infantil como los vestidos que le han adornado a la muñeca que nació en Suiza en marzo de 1959 cuando Ruth Handler se quedó pegada frente a un escaparate mientras su hija rompió en deseos de querer adquirir a Lilli, una muñeca de 29 centímetros y medio que se vendía en una tienda frecuentada por hombres e inspirada en un personaje de la tira cómica del diario Bild. Ruth vio que con esa muñeca no se podía jugar por lo que ideó una transformación del objeto hasta diseñar a una mujer con los entonces ideales femeninos: pecho grande, estrecha cintura y calzada con altos tacones. Las feministas reventaron a críticas esa imagen de mujer perfecta cuyas labores estaban destinadas a una sumisa sirvienta del hogar. Con los años la Barbie ha llegado a ser representada para reflejar la realidad social: más bajita, de tallas grandes, con alguna discapacidad y también con modelos de inclusión. A los dos años, el matrimonio Handler, lanzó al mercado a Ken. El compañero de Barbie quien también roza la perfección en sus atribuciones físicas. Las vidas de estos muñecos han llegado en forma de película a los Oscar. Se ha dado la circunstancia de que la nominación a mejor actuación ha sido para Ken. Y aquí se ha abierto la primera veda para las críticas. Por un lado, el nominado Ryan Gosling ha declarado sentirse profundamente decepcionado porque no fueran nominadas sus compañeras, ni la actriz Margot Robbie que hace de Barbie, ni la directora del film, Greta Gerwig. Las masas han hablado a través de las redes sociales apoyando el argumento del nominado sobre que “No hay Ken sin Barbie”. Este año en la alfombra roja pintará de rosa debido a un desatado debate sobre feminismo preventivo. ¿No es posible que la mejor interpretación haya sido la de Gosling a pesar de que la protagonista sea una mujer, Margot?¿O solo por ser mujer, Robbie y la directora Gerwig, hay que darles el Oscar? ¿Los Oscar están en este caso para resarcirle a Barbie, por su papel como muñeca chicle y vacía? ¿Realmente fue una muñeca explotada o la reina de las jugueterías? Quizá la solidaridad de Ryan le haya hecho perder ya el posible premio para no tener que subir al escenario donde levantar la figura dorada mientras las chicas de rosa le aplauden llorando desde la platea. Cierto feminismo está desnortando a muchos.