Quisiera tener mejor memoria para no errar en el intento de recordar cómo era quedar con los amigos hace veinte años. Si mal no recuerdo, no había problemas para vernos ni excusas baratas que contar. Era jueves, viernes y sábado: tocaba salir. No se admitían dudas, el cuerpo lo sabía y en menos de cinco minutos podías organizar una fiesta de disfraces, un cumpleaños sorpresa o una escapada a las fiestas de El Rompido.

Pero ahora, con unos cuantos años de más en la espalda y en los párpados, quedar para disfrutar de una barbacoa entre amigos puede ser una odisea. El primer punto diferenciador es que empiezas a organizarla con un mes de antelación para cuadrar agendas. En este estadio caen muchos planes por falta de participación, por lo que el grupo de Whatsapp se alarga en el tiempo y a los dos meses tienes que cambiar el nombre: de “Barbacoa de verano” pasará a “Brunch de otoño”.Si es un grupo ducho en decepciones y cancelaciones llegará un momento en que se organizarán encuentros aunque haya bajas: el lema será “que venga el que pueda y a tomar por saco”.

A partir de aquí, con esta filosofía de supervivencia, los que pueden ir, que suelen ser los que organizan el cotarro y sus acólitos, disfrutarán de las excusas que van a ir desfilando por la pasarela del chorizo y del tinto de verano. Manolo no viene porque tiene que ir al cumpleaños del suegro, Pepito tampoco porque no viene Manolo; Juana no puede porque le están cambiando la puerta de la cocina y Elsa tiene que terminar de coser las cortinas del salón.

Seguro que Lola no viene porque el marido no nos soporta, Paco vendrá pero a las copas, para ahorrarse la cena; José traerá pan de ayer y Nuria no fallará con el vino porque siempre trae del bueno.

También están los que no se pronuncian, los desaparecidos, los que no responden a los mensajes porque… La verdad, me gustaría saber el por qué, no tienen perdón de dios. ¿Qué cuesta escribir una frase con sujeto y predicado, darle al botón para enviar un audio o simplemente mandar un icono de ok?

Antes nos sabíamos los teléfonos de memoria, llevábamos monedas en los bolsillos para llamar desde cabinas de teléfono e incluso teníamos la desfachatez de llamar al portero y hacer una visita inesperada. El nivel de esfuerzo y respuesta ha bajado estrepitosamente dejando un vacío que no se puede rellenar, por mucha tecnología que nos quieran vender.

Móviles que nos alejan cuando se supone que nos tenían que unir. Igual que las excusas: los suegros, los cien cumpleaños al año que tienen los niños, las funciones de los colegios, el dentista, el albañil y la fiesta de despedida de María la del trabajo. Pero si conseguimos quedar y disfrutar de esa barbacoa tan escurridiza se hará la magia: risas, brindis y chanzas harán de hilo conductor de una amistad que hay que cuidar y mimar. Haz que sea posible, haz lo que tengas que hacer; pasa del cumpleaños de tu suegro, no se te olvide hacer el bizum y procura ir a votar este domingo.