Baraka presidencial

La verdad es que tengo grandes dudas respecto a cómo titular esta columna: la Gran Coartada o dado el tiempo cuaresmal, Pilatos. Y es que entre el lavado de manos sistemático ante la toma de decisiones, podríamos añadir, vistas las circunstancias, una tercera opción: la Baraka. Si comenzamos por la pandemia, pudimos comprobar como cuando se dio cuenta el coste demoscópico, negativo para él, que tenía la gestión de la crisis pasó de protagonista estelar - Aló Presidente - en todos los medios, al eufemismo de la cogobernanza que fue lo mismo que desmarcarse de las decisiones y traspasar la responsabilidad a las CCAA.

Si continuamos, con la invasión de Ucrania, hace un ejercicio de funambulismo intelectual espectacular, culpando de toda la situación del presente a una guerra que comenzó hace 15 días, como si los ciudadanos fuésemos amnésicos y profundamente analfabetos. Mientras, distrae a la opinión pública con la petición de explicaciones al Emérito, se informa poco de los incidentes en Melilla y sigue presentando como un maleficio el acuerdo de Gobierno en Castilla-León. Sin embargo, pasa por alto su inexplicable pacto y socios que le sostienen en el Gobierno, con comunistas que le señalan como partido de guerra, sin contar con el supremacismo independentista asimilable al imperialismo estalinista-leninista (no engañemos aludiendo al zarismo) de Putin y los filoetarras, como si esa sociedad anti Constitución del 78, no tuviera un claro perfil antidemocrático que aún está por ver en la nueva sociedad castellano-leonesa.

Cree, que el hecho de un Podemos, roto internamente, dividido como se ha visto en las pretensiones feministas e imbuido de un demagógico pseudopacifismo para no criticar el imperialismo comunista… le favorece, junto a un PP, al límite de la autolisis política, tras voto ¿erróneo? en la mini Reforma Laboral y que va camino de una solución coyuntural de su crisis, le favorecen para vendernos su falta de responsabilidad en los momentos críticos.

Pues bien. Pida nuevas explicaciones a otros, ni siquiera enjuiciados y no mire al tendido y digamos a los españoles por qué tenemos, antes de la guerra, 7,4 puntos de inflación, el precio de combustibles -el gas nuestro es argelino, no ruso- nuestras relaciones comerciales con Rusia y Ucrania son muy testimoniales, no son decisivas y, por tanto, no son excusa. De la luz, para qué hablar, suprima los impuestos de la factura que rozan el 70%, pero entonces pierde su propio negocio que nos transfiere como monopolístico de las empresas.

Podría explicarnos, también, aquello de los expertos inexistentes, su ausencia de hospitales y morgues, su "derrota del virus", sus estados de alarma inconstitucionales, el uso del Falcon, las vacaciones "colectivas", el plagio de su tesis, los contratos durante la pandemia, el rescate y reparto de fondos a empresas ¿estratégicas?... para qué seguir. No nos tome por tontos, sus coartadas son demasiado pobres y el lavado de manos le dura poco, pero la baraka tampoco dura siempre. Así que éste será el título.