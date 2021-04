El 100% del 0,0002%

Nada existe con seguridad absoluta. Por eso, son muy útiles los análisis de costes-beneficios en las tomas de decisiones, como es el caso de las vacunas y de cualquier fármaco. Ahora, con ocasión de las trombosis aparecidas en personas vacunadas con AstraZeneca, contra la Covid, el tema es de absoluta actualidad. Según la Agencia Europea del Medicamento, esa vacuna es segura y eficaz, a pesar de que haya admitido -cambiando de postura- que existe una clara relación entre ella y el problema citado, si bien se desconoce el mecanismo subyacente. Vayamos a los datos con los que ha trabajado para llegar a sus conclusiones: en la Unión Europea se han puesto 9.000.000 de dosis de la misma, se han producido 86 trombosis y han fallecido, por esta causa, 18 personas. Esto significa que ha habido un promedio de 9,56 trombosis y de 2 muertes por millón. Evidentemente, cifras bajas, y en base a ellas, recomienda que se siga utilizando. Hagamos entonces algunas observaciones. La primera es que si no se sabe cuál es el vínculo entre dosis y trombosis, acotar por edad o sexo, como se va a utilizar, es simplemente tanteo. ¿Quién garantiza que no aparecerán más trombos entre los de 60 y más años, un grupo sobre el que se ha investigado poco con esta vacuna? La segunda, aparte de los decesos, no se ha dado información sobre cómo ha afectado la trombosis a quienes han sobrevivido. ¿Tienen problemas cognitivos, de lenguaje, de movilidad…? ¿Cómo es su calidad de vida? Tercera, es normal la preocupación de las personas a quienes se les quiere administrar porque, aunque las muertes representan el 0,0002% de esos nueve millones, a quienes les ha tocado, obviamente han fallecido al 100% y no con ese ínfimo porcentaje mencionado. Cuarta, de momento, hay tres vacunas más aprobadas por la EMA y de ellas, salvo los posibles efectos secundarios después de vacunarse, no se ha divulgado nada similar en gravedad a lo de AstraZeneca, a no ser -y esperemos que no- que nos oculten información. Por tanto, si se tienen otras alternativas. ¿por qué no se recurre a ellas o se permite que se elija? Francia, Italia y Serbia ya hacen esto último ¿Por qué aquí no es posible? ¿Porque interesa inmunizar al máximo de la población cuanto antes para salvar la economía sin importar quién caiga? Estas son algunas de las reflexiones y preguntas que se hacen personas que quieren vacunarse -no de negacionistas- fruto de la falta de transparencia y que requieren aclaraciones y respuestas inmediatas.