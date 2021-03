Eso ya, tal

Entre las marianistas frases que nos dejó el impagable Rajoy, está esa que soltó a un impertinente periodista que quiso preguntarle algo que se salía del guión el muy cotilla. Me he acordado de él, o del bolso que ocupó su lugar mientras el ocupante del escaño se ponía púo en un bar cercano al Congreso que echó y del que salió sin acertar con la puerta del coche. Y es que en Madrid ha en estos momentos 2.200 personas hospitalizadas por coronavirus; en la España dentro de España han muerto en un año más de 14.000 personas, 72 sólo en la última semana cuando la pandemia parece que remite. En Murcia que hermosa fuiste, hay 145 ingresados pasando las de Caín; han muerto más de 1.500 paisanos desde marzo del año pasado, 8 de ellos en los últimos siete días.

Los traigo aquí, porque de esas más de 16.000 personas, no se ha acordado nadie. Puede parecer pura demagogia, pero nada más lejos de mi idea. Desde hace una semana, cuando todo esto saltó por los aires, cuando lo de la Ejecutiva del PSOE cuando todos estábamos en las redacciones al borde de la histeria, hemos escuchado lo de recuperar el centro, comunismo o libertad, socialismo o libertad, yo soy la libertad, mociones de censura, compra de cargos, Toni Cantó que se larga, Arrimadas que no, Juan Marín que no sabe lo que quiere, el PP de la Caja B, el Ché Guevara vuelve a Madrid, el vicepresidente del Gobierno se aburre y deja la Moncloa, Hervías les hace la cusqui a todos, buscar el centro, la extrema derecha sale beneficiada y la derecha debe agruparse. Nada de una pandemia que nos tiene del revés desde hace un año, de las consecuencias económicas que trae consigo, de las vacunas que no llegan, de los negocios que no abren, de los que no abrirán nunca más, de las familias que siguen separadas, de la movilidad que no existe, de enfermos que continúan padeciendo lo indecible, de sanitarios que no pueden más y de unas ayudas que vamos a perder a menos que sepamos cómo distribuirlas.

Tenía razón el parlamentario andaluz por Córdoba cuando recordó a Estanislao Ferreras y soltó aquello que le daba vergüenza pertenecer a la clase política. Se equivocó porque no está en el Diario de Sesiones del Congreso ya que fue tras una reunión de su gabinete y, sobre todo, se equivocó porque no consta que después de decir lo que dijo, haya renunciado a su acta. En lo que acertó es en la vergüenza que dan. Todos, absolutamente todos. Lo peor es hasta conocerse, después todo es más fácil y cuanto más les conocemos, más vergüenza nos causan.