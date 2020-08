Si algo tiene el miedo es que anula la parte más racional, esa que pondera y ubica a las personas y situaciones en cada momento y contexto, que nos hace moderados y empáticos. Con la crisis sanitaria que padecemos, mucha de la moderación y cordialidad ha desaparecido, tornándose en recelo o manifiesta hostilidad. Cuando los seres humanos no comprenden lo que pasa y ni la ciencia ni la religión ofrecen certezas, la superstición y la verborrea ocupan rápidamente el sitio. Niños, discapacitados, diferentes y forasteros han personalizado históricamente la proyección de ser los causantes de los males de una comunidad. Una vez que la masa señala al diferente ya no existen las explicaciones, no habrá manera de sacudirse el sambenito y el resultado suele ser peligroso.

Durante todos estos meses de pandemia ha sobrevolado en el ambiente este tufo de que el de fuera es peligroso. Comenzó a principios de marzo con los madrileños que huyendo como ratas en un naufragio, iban llevando la peste coronavírica a todos las segundas residencias de España. A nivel provincial, cualquier casa de pueblo que apareciera con las ventanas subidas, cualquier coche de matrícula desconocida era vigilado con recelo e instado a que abandonara la localidad. Cuando los casos de infección se confirmaban se han marcado casas con equis rojas, fuera o no verdad.

Todavía hay alcaldes que piden saber quien tiene la enfermedad en su municipio, muy peligrosa demanda.

Con la llegada del veraneo y esa esquizofrenia de querer vivir del turismo y no querer al turista en la que estamos desde junio, me llama la atención que cada vez que ha habido algún caso en la costa se indicaba que "son de fuera" y que se habían vuelto a su lugar de residencia, como si eso fuera un bálsamo que calmara la ansiedad de la población local, la nuestra, la buena, la sana, la que nos da confianza.

Luego están quienes se creen que lo hacen todo bien frente a ese genérico de los demás que no guardan distancia, ni llevan la mascarilla correctamente, una vez más estamos seguros de lo bueno que somos frente a toda esa chusma que debería estar detenida y multada.

Una de las muchas secuelas que todo esto que estamos viviendo tiene es que ha acrecentado dos de los grandes pecados que tiene la sociedad española: la envidia y la desconfianza. Cuidémonos de ambas, no sea que los señalados seamos nosotros, y entonces no haya escapatoria.