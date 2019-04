Un fiscal de Valencia ha decidido abrir diligencias previas para averiguar si es delito de odio las palabras del secretario general de Vox avisando sobre una eventual invasión islámica en Europa. Vayamos por partes antes de que nos dé la risa. La denuncia viene de una asociación islamista de las que se aprovechan de las oportunidades de enredar que les da un Estado democrático, al tiempo que no reivindican esos derechos, ni de lejos, en sus países de origen. Aquí van de demócratas y allí se han quedado en el siglo VIII. Y sin despeinarse. La verdad es que da un poco de sonrojo ajeno ver que un fiscal atiende semejante escrito falaz. Pero bueno, en la Judicatura hay de todo como en botica. A lo mejor si este político hubiese empleado otro sustantivo igual habría pasado sin pena ni gloria, pero invasión les ha sonado muy fuerte a los denunciantes y al representante del Ministerio Público. Y digo yo que para invasión, la que sufrimos nosotros durante ocho siglos en esta tierra por parte de sus antepasados, ¿o no? Ocho cientos años bajo la bota de la media luna. Ahora que se ha puesto de moda esta gilipollez de pedir perdón, me voy a sentar unos días a esperar a ver si nos lo piden a nosotros en nombre de los tatarabuelos de sus tatarabuelos. Dicho esto, a lo mejor si el señor Ortega Smith retira lo de invasión quedamos en pelillos a la mar y aquí no ha pasado nada. Lo podía llamar llegada, aterrizaje, alunizaje, amerizaje, despliegue, llegada, o lo que sea, pero la verdad es que cuando lo llama invasión lo entendemos todo. O también podía haber sido estúpidamente correcto y llamarlo encuentro de dos culturas. Y entonces nos hubiésemos derretido de placer.

El problema que tiene el fiscal mencionado en este relato es que lo de invasión no lo dice el denunciado, lo de invasión lo dicen ellos, los musulmanes. El primero que se recuerda fue Ahmed Ben Bella, a la sazón presidente de Argelia después de haber echado de allí a los franceses a bombazo limpio. Tan temprano como hace cincuenta y tres años dijo el caballero: "Conquistaremos Europa con el vientre de nuestras mujeres". Esto lo han repetido después hasta la saciedad imanes y políticos de los más variopintos dentro del mundo islámico. El último de ellos el presidente turco Erdogan, aunque de forma un poco más fina que su homólogo argelino, cuando dirigiéndose a los turcos residentes en Europa les dijo: "Sois el futuro de Europa. Tened cinco hijos, no tres". A buen entendedor pocas palabras bastan. Ahora las invasiones no se hacen con espadas y flechas, ni siquiera con tanques. Ahora se hacen con internet y con vientres de mujer.