BACEDONI, INCANSABLE

Siempre he creído que octubre es un mes apto para las novedades y sorpresas literarias. Y así ha sucedido nuevamente este año en que me llegan textos y noticias de varias novedades de autores andaluces. Desde un interesante libro de una joven de Punta Umbría, pasando por unas memorias de índole familiar, de gran volumen narrativo hasta las páginas siempre agradables, coloristas, interesantes, de un autor onubense bien conocido y querido de todos: Pepe Bacedoni.

Los envíos que tan agradablemente me hace Pepe no me extrañan, no sólo por su carácter afectivo y de amistad que me honran, sino por su constancia e incansable trabajo artístico que mantienen viva en toda su intensidad su capacidad creativa.

El autor mantiene durante muchos años una larga carrera profesional, llena de aciertos, que tanto nos complace y nos da prueba de un ingenio continuo en los trazos de sus dibujos. En su nueva obra Arte Variado, Bacedoni nos muestra una amplia gama de trabajos en color y blanco y negro, que nos ofrece un auténtico catálogo de sus últimas producciones. Desde los dibujos de corte gráfico, clásicos, estudiados y pacientes hasta las novedades, tanto de carácter técnico industrial, como las más diversas variaciones de su fantasía creativa. Muchas veces he pensado en que Pepe Bacedoni es un creador imaginativo, que pasa del trazo firme y decidido a la curvatura más impensable. Me encanta de Pepe ver cómo sabe llevar a su estilo artístico el sentimiento vivo de su corazón nostálgico. Prueba de ello es esa admirable colección de dibujos sobre paisajes y encuadres onubenses, que siempre me han deleitado y que amablemente él me cede constantemente para mis publicaciones. Y sobre el salto que observo de sus trabajos en color, me sorprende la armonía cromática con que juega cada rincón de sus cuadros. Por un lado, en su libro Arte Variado noto una profusión temática muy diversa, lo que da un sentido para contemplar sus ilustraciones de grata variedad y complacencia. Dice mi querido amigo Alberto Casas en el prólogo que Bacedoni es un humanista de añejo espíritu creador. Su inventiva, ingenio, disciplina, cubismo y surrealismo lo testifican. Siempre afirmaré que sus trabajos a plumilla son de los mejores que he visto, por su perfección y realismo, que casi borda algo tan difícil en el papel como es el relieve. En definitiva, un luchador que ha sabido manejar en cada momento de su vida las armas precisas para la batalla artística, pues como él mismo dice, aunque comenzó con la plumilla siguiendo por distintos elementos técnicos como el rotring, bolígrafo, rotuladores, tintas permanentes, etc, siempre su alma de artista en la delineación le llevará a la plumilla maravillosa y llena de secretos y encantos. Mi enhorabuena al autor de este libro, cuaderno, álbum, lleno de belleza, reflejando siempre su recta técnica, como le define su esposa Mª del Carmen Haro Ramos, ser un diseñador del Arte Industrial, especialmente humanista.