Hoy, que se celebra el sorteo de lotería más popular, ese que no entiende de comunidades autónomas ni nacionalismos periféricos, se dan varias paradojas: por un lado queremos que nos toque el Gordo, pero en el fondo sabemos que, si nos toca, nuestra vida puede cambiar, y no siempre a mejor. Como seres sociales que somos nos sentimos cómodos cuando nuestra existencia es como la de los demás; gente corriente, que vive en barriadas y trabaja por un sueldo. Si de pronto nos convertimos en millonarios empezarán a vernos como "los otros", esa élite egoísta y prepotente que mira por encima del hombro, y aunque aquel que aparece con el billete premiado pase de ser Manolo a don Manuel para el director del banco, que ese día hace horas extras, en el fondo, el pensar que de pronto somos más que nuestros vecinos es una sensación que puede llegar a ser tremendamente incómoda. Me llama la atención como hay personajes con un considerable patrimonio personal, que siguen jugando a ser personas normales, campechanos y del pueblo, de presentadores de radio y televisión hay muchos ejemplos.

También hay algo de superstición, tan asociada por otro lado al azar y al juego; la sensación de que si me ha tocado la lotería ya he consumido el bonus de cosas buenas que me pudieran pasar en la vida, y que, por ende, todo lo demás es susceptible de ser negativo o empeorar.

Sentarse a esperar que los problemas se arreglen por una fuerza poderosa que no controlamos es tan infantil como ingenuo. En Huelva nunca hemos tenido mucha suerte, no me refiero a que nunca haya tocado el Gordo de Navidad, sino a las decisiones políticas que otros tenían que tomar para lograr el desarrollo de nuestras potencialidades. Por lo tanto, si queremos igualdad de oportunidades, empleo de calidad, viviendas dignas en barrios inclusivos, ascensores, medios de transporte sociales y adecuados, cultura, oportunidades de educación y sanidad que nos cuide, no va a ser con el Décimo, sino con la conciencia colectiva que ponga en orden las prioridades, que no pasan precisamente por mudarse a chalets, comprarse coches deportivos y viajar a lugares exóticos, que parece que suele ser la aspiración habitual de los que hoy serán millonarios. El Estado todos los años reparte miles de millones: se llaman Presupuestos Generales del Estado, y aquí no llega ni la pedrea, cuando debería ser un premio muy repartido.