Ay, Carmela

EL pasado miércoles un buen amigo me preguntaba si me estaba costando mucho el encontrar contenidos para estos artículos sin repetirme y le respondía que no, que de un lado u otro acababa surgiendo algo particular o general que plasmar por aquí. Y así ha sido una vez más. En este caso la protagonista ocasional es alguien a quien pueden encontrar pasando una página de este periódico, en formato papel, o a un solo click de distancia en su versión digital: Carmen Camacho. Porque el pasado viernes vino al IES Estuaria de Huelva a tener un encuentro literario con alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria, y tuve el privilegio de hacer de maestro de ceremonias. A esta jiennense que vive en Triana, o esta trianera de Alcaudete, torbellino de palabras donde los haya, ya no le quedan dudas de la problemática que tiene nuestra provincia en cuanto a comunicaciones físicas, pues el horario de autobuses (del tren ni hablamos) le quedó como si yo le hubiera prestado un jersey: holgado por todos lados.

Para ser fiel a su cita, madrugó más que un gallo, y para colmo, la tuve que dejar una hora deambulando hasta que pudiera irse, debido a mis quehaceres. ¡Menos mal que venía de Sevilla y no más allá! Aunque aprovechamos el hueco del primer rato para la charla y el café, y al parecer después disfrutó en su céntrico callejeo. Que el que no se consuela es porque no quiere, dice el refranero, y por Huelva creo que empezamos a tener tarifa premium en esto de la consolación.

Pero deseo no centrarme en la pátina negativa, sin obviarla, y quedarme con lo revitalizante de la charla que nos ofreció. De cómo planteó a esos adolescentes, aún en búsqueda, que si detectan qué se les da bien, que suele coincidir con sus aficiones, y lo convierten en su trabajo, levantarse cada mañana de la cama será mucho más agradable. También les hizo jugar con las palabras, y quitarles el significado que otros les dan, para que las rellenen con los suyos, que se escuchen dentro, que sientan ese presente que parece guardado en una caja de caudales para un futuro imperfecto. ¡Qué necesaria la escritura y la lectura para hacernos, para leernos y escribirnos! Y los llevó a la música, y a las letras de las canciones, Rocío Márquez y Bronquio mediante, donde se produce un encuentro que puede cambiar el ánimo de cualquier tarde mal encarada. Nos presentó la palabra como oficio, y como deleite, y como materia viva. ¡Cuánta belleza! La poesía de pensamiento, palabra, obra y omisión.