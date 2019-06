Supongamos que soy un ingenuo, vale. Bueno… entonces, mientras ando por el mundo con mi candidez a cuestas, de repente, una persona honorable, tipo banquero de picos pardos, funcionario del FMI, empleado del Banco Central Europeo o bicho similar, dice: "El asunto está jodido, hay que apretarse el cinturón".

Y uno, claro, acuciado por las circunstancias, intenta apretarse un punto más la correa. Pero se da cuenta de que la traba ya no tiene más agujeros, uno quiere cumplir porque siempre fue una persona de orden y le entra una angustia que le lleva a comerse la uñas, a mirar para un lado y para otro, a indagar ¡aquí qué coño pasa!, y no se entera, no se entera de nada, y observa que los demás también están llegando al límite de lo soportable, y que, incluso, hace tiempo que se le acabaron las uñas, y el paro, y la ilusión, y todo, y andan caminando a gachas por las calles del mundo, quejándose de un liberalismo que ha hecho posible que los que nos metieron en este lío queden impunes, y además, sus errores financieros o sus manipulaciones, que vendría a ser lo mismo, las tengamos que pagar nosotros, no ellos, que fueron los artífices de todo, sino nosotros, todos los demás.

Y quiere apretarse la cincha y no puede, y llora en silencio, cobijado en la solidaridad de otros muchos que andan en las mismas tareas, y otea el horizonte mirando un país y a otro, y en todos ocurre lo mismo, el liberalismo ha ganado la batalla; y ahora, ya, todos, en un mismo barco, el único barco, navegamos en esa nueva arca de Noé que se han inventado los especuladores para aumentar sus ingresos, y a los demás, que nos den, y se cabrea, y de nada vale.

Y no obtiene respuesta alguna a sus cuitas y sigue andando, sin enterarse de nada, ciego decíamos. Y se va a casa, derrotado, buscando la fuerza necesaria para comenzar otro día sin reventar, sin encontrar el valor para ahorcarse o quitarse de en medio como fuere.

Y no hay líderes sociales, sindicales y políticos que le den un giro al asunto, una vuelta de timón a la tal circunstancia que nos mantiene con la soga al cuello, que reivindique los inalienables derechos ahora pisoteados, que nos permita salvar las políticas sociales y que los ricos sean un poco, sólo un poquito, menos ricos en beneficio de los más necesitados. Sólo eso. Pero nada de eso hay. Y toca seguir tirando del carro de la subsistencia mientras podamos, mientras nos quede un hálito de vida. Y es triste, sí, todo esto.