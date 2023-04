El domingo decidí tomar la carretera antigua para volver de Sevilla a Huelva, la A-472, antaño N-435, un viaje en el tiempo y en las emociones. Recuerdo al niño que se montaba en la parte de atrás del vehículo junto a sus abuelos, cuatro personas en aquel asiento lineal y sin cinturones de seguridad, todo acorde a normativas pretéritas. Me vi pasando por Castilleja del Campo, Manzanilla, Villalba del Alcor, La Palma del Condado, Villarrasa, y Niebla, lugares que se aparecieron como extraños a los márgenes de la calzada cuando en algún momento fueron un paisaje cotidiano de mis trayectos. La última vez que crucé por esta vía fue en mi época de estudiante, a principios de siglo, cuando en alguna ocasión la paciencia no coincidía con la espera necesaria para el siguiente autobús directo y decidía subirme al bus que hacía escala por los pueblos. Mejor pasar el tiempo en movimiento que sentado frente a un andén vacío.

Esta vez la motivación fue bien distinta. Al poco de iniciar el viaje de regreso a casa mi GPS comenzó a advertirme de que más adelante en la autovía existía una retención que a medida que avanzaba iba pasando de 12 a 17 y hasta 20 minutos. Las señales luminosas de la vía indicaban que se iba a pasar a un sólo carril y en el sentido hacia Sevilla ya se veía una acumulación de coches. Así que no me lo pensé, a la altura de Sanlúcar la Mayor me desvié a la ruta de mi memoria. Al principio el navegador me insistía en que diera la vuelta, a los pocos kilómetros ya me indicaba que mi ruta era 5 minutos más rápida. Así que mi coche coreano se convirtió en un Delorean para viajar hasta antes de 1990, cuando se inauguró la A-49, la autovía del V Centenario. Mi sorpresa es que al regresar a la autopista, saliendo por Niebla, la retención de vehículos que salía hacia Sevilla llegaba a la altura de la cárcel. Retroceder más de 30 años para ver que no ha habido solución a este persistente problema que no remedia el apaño o parche de poner tres carriles en un sentido y uno en el otro. Una no-solución que se pone en marcha cada vez que hay una operación salida o el calor apremia hacia nuestras playas. Parece que tres décadas son suficientes para buscar algún remedio que afecta a una provincia, a familias en uno y otro sentido, a empresas y comercios, y en especial al turismo. ¡Qué pereza debe dar el venir a nuestra tierra si al final conlleva una enorme retención de tráfico! Porque del tren ni hablamos. A este paso ni Cobi ni Curro podrán venir a nuestras playas.