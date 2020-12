Un grupo de imbéciles -no tienen otro calificativo- han pretendido dar un golpe de Estado en España, y, además, a pesar de sus barras y estrellas, porque son militares retirados de alto rango, algunos en excedencia, que ya tiene guasa, decidieron, a través de una red social, ponerse de acuerdo para una vez más salvar a la Patria del desastre; porque lo que es España ni deben ni pueden decidirlo los españoles, no, sino ellos, que no sé porqué oscuras razones, llevan en el uniforme que vistieron la esencia de lo que debe ser nuestro devenir, anclada a un pasado innombrable, fascista, franquista, sin libertades, y en la que los derechos fundamentales de la ciudadanía fueron borrados en aras de un sacrosanto poder emanado de reminiscencias celestiales y de un amor Patrio incompresible solo para unos cuantos de espabilados.

Y esto no es cuento, es una realidad que ha ocurrido aquí, en España, y ahora, en estos momentos en que transitamos… vamos, para entendernos, la pasada semana.

De nuevo, un grupo de ignorantes, de besugos, de pazguatos, que enarbolan la bandera de España como si fuera suya y no de todos los españoles e incluso de los residentes en España, sea donde fuere el lugar en que hubieran nacido…, una partida de ignorantes vestidos de militares, decía, además retirados en su mayoría, porque los que están en activo no han dado la cara, porque no tienen el valor de hacerlo, esos cobardes -porque entonces la Justicia podría llevárselos por delante- que siguen las peregrinas consignas de ese grupo de ultraderecha cuyo portavoz anda escondido desde que presentó la moción de censura, no sé si en tratamiento psiquiátrico, porque la hostia con perdón fue mayúscula, y puede que aún ande tambaleándose; un grupo de trasnochados franquistas, de fascistas, han pretendido realizar un nuevo "alzamiento nacional" que, partiendo de algunas promociones del ejército del Aire, pasando por el de Tierra y lógicamente tocando a militares en activo, han intentado derrocar al Gobierno legítimo de España. ¡Manda cojones!

Bien, un militar profesional del ejército del Aire es quien firma esto. Por supuesto un demócrata, y además republicano, aunque acato la Constitución hasta el último artículo mientras no se modifique. Y os digo, partida de mamelucos, meteros vuestras absurdas intrigas por donde amargan los pepinos y mejor os quedáis calladitos, porque, puede que aún, en estos momentos, vayáis a la cárcel, partida de idiotas, reitero