Un sábado más o un sábado menos, quién sabe. Engominado, con mi guayabera amarilla y a bordo de la Canoa de Punta Umbría, aprovecho el trayecto más clásico y veraniego de Huelva y me preparo para “juntar letras” de nuevo, y, desde la tribuna que se me brinda, sacarle mi lado más canalla a nuestra actualidad.

Tras atracar en el muelle y pasear por mi Huelva, me invade la desolación total… Todas las obras, de pronto, se encuentran paradas… Pero, además, se empiezan otras nuevas, como la de la calle Puerto. No vamos a dar abasto, ¡y no va a haber jubilados para ver tantas obras!

Ahora resulta que el Mercado de San Sebastián puede terminar siendo un Ikea; y la Plaza de San Pedro será la Plaza de San Pedro de siempre, pero para darle mi toque marismeño, contará con un adoquinado de porcelana con swarovskis blancos y azules conformando una gaviota, animal que habitualmente tiene arraigo en municipios costeros y, por si fuera poco, mascota del Partido que inaugurará dichas obras. ¡Casi ná!

Auguro cambios también con respecto a las famosas peatonalizaciones de Gabi, pues aquello que en principio se proyectó peatonalizar, finalmente se prevé que se termine asfaltando con lo último en pavimento. Asfalto de gama premium, superior incluso al del Gran Premio de Mónaco de F1. De paso, si se pone a tiro un gran premio de Fórmula 1, pues será nuestro también. ¡Imaginándome estoy a Lewis Hamilton cuchara y bollo de pan en mano degustando unas buenas papas con chocos de la tierra!

Pero lo mejor de todo es que prácticamente finalizadas algunas, se cambie a última hora el más insignificante detalle para cuando “se corte la Cinta” poder decir “qué bonito me ha quedado”. ¡¡Arte!! Donde iban naranjos, ahora pongo encinas mismo, y a la vez ganará más realismo el Jueves Santo el paso de misterio de Oración en el Huerto. En el Conquero, lo que era solo un sentido, ahora será en el otro, o incluso doble, porque está aún por determinar (se ha creado una comisión de expertos y está en estudio aún)… A este paso, con tantos cambios, ¡no se si la Virgen de la Cinta va a bajar a Huelva o va terminar tirando para El Corchito!

Con respecto al inventario de facturas, desayunos, tapas de Gabi, os transmito también mi desilusión total al respecto. El destinatario de la famosa entrevista pagada a mil euros el minuto era a mi. La propuesta me llegó al más puro Florentino Pérez, donde coincidí en una famosa Cruz de Mayo de la capital, en la que me hizo llegar su oferta en una servilleta aceitosa de acedías y boquerones fritos. ¡¡Una lástima!!