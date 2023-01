Hace exactamente cuatro años, cuando se constituyó el nuevo gobierno andaluz del PP, se organizó una manifestación de protesta frente al Parlamento de Andalucía que formaba parte de una supuesta "alerta antifascista". La manifestación fue pacífica y al final no pasó nada de nada, pero el objetivo de la protesta suponía una peligrosa impugnación de los resultados electorales que ponía en cuestión los fundamentos mismos de nuestro sistema democrático. Esa protesta no fue la primera. Antes habíamos tenido una protesta de "Rodea el Congreso" contra la victoria del PP de Rajoy. Y en Cataluña hubo un intento de asaltar el Parlament que obligó al entonces president (Artur Mas) a huir en helicóptero. Varios parlamentarios fueron agredidos por los manifestantes. A un diputado ciego que iba con su perro lazarillo lo cubrieron de escupitajos.

Puede que tenga mala memoria, pero no recuerdo críticas contra estas protestas por parte de nuestra izquierda. Se dijo que los que protestaban eran desahuciados por el impago de la hipoteca y gente desesperada que no tenía dónde dormir, es decir, los humillados y ofendidos de toda la vida. Por lo visto, una agresión vergonzosa contra los fundamentos de la democracia se disculpaba si la llevaban a cabo personas que estaban pasando una mala racha. Y luego vino la declaración de independencia catalana de 2017, que también fue disculpada o justificada por casi toda nuestra clase intelectual, que no dijo ni mu para no "significarse" demasiado.

Pero después ocurrió un hecho curioso. En 2021, unos energúmenos partidarios de Trump asaltaron el Congreso de Washington, y entonces sí que las buenas almas empezaron a gritar contra este abominable atentado contra la democracia. Por lo visto, entre los asaltantes de Washington no había parados ni desahuciados. No, ahora todos eran "fascistas", "basura de ultraderecha". Y exactamente lo mismo ha ocurrido cuando los seguidores ultraderechistas de Bolsonaro, en Brasil, han intentado asaltar el Congreso y otros edificios gubernamentales. Ahora también eran "fascistas".

¿Y antes? ¿Qué eran los que intentaron asaltar el Congreso en Madrid y el Parlament de Catalunya?¿No eran también fascistas, aunque se escudaran en supuestas excusas antifascistas? ¿No es esa la forma de actuar del fascismo? Dejo ahí la pregunta.