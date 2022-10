Escuché decir el pasado martes al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrell, en referencia a la guerra abierta por Vladímir Putin contra Ucrania, la siguiente frase: "No podemos ser herbívoros rodeados de carnívoros. No podemos llevar a Kant como guía en el mundo de Hobbes. Las relaciones de fuerza tienen cada vez más importancia". Y a uno, que le da por cavilar aparte de escribir, por ese orden, se le enredó la frasecita de las narices en la sesera y hasta hoy. Soy consciente de la utilidad que tienen las metáforas en la retórica política y también en la literatura, pero ¿era necesario dejar a la ciudadanía o al lector en su caso, en esa incertidumbre que no dice ni poco ni mucho pero que lo dice todo? El caso es que, desde entonces -que a lo mejor era lo que buscaba Borrell-, ando dándole vueltas al asunto de la hierba o de la carne, como imagino que lo están haciendo otras muchas personas.

Porque, de lo que Borrell habla, alegorías aparte, es que Europa invierta mucho más en armamento y que se dote con un ejército propio de rápida intervención en cualquier parte del continente, fuera de la dependencia de EE. UU y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o en todo caso conjuntamente con ellos. Y yo creo, con sinceridad, dentro de la inopia que me caracteriza y a la que tengo acostumbrado a los lectores, que aquí estamos ya mareando demasiado la perdiz y se nos pueden quemar no solo las plumas y la carne, sino también el alma, el espíritu con el que se concibió Europa y que tanto trabajo supuso. Para ser más concretos, ya está bien con la que está cayendo, ya está bien de alimentar de manera insaciable la industria militar en detrimento de otras acciones más prioritarias a mi entender: sanidad, educación, investigación, viviendas asequibles, generación de puestos de trabajo… y así, hasta el hartazgo.

Pero, es que el Alto Representante dijo más cosas y cada cual más inquietante: "Europa hasta ahora ha estado unida pero no sabemos cuánto puede durar esa unidad". Y se pregunta este opinador, ¿si no sabemos cuánto va a estar unida, para qué necesitamos embarcarnos en un proyecto estratégico militar de tanto calado y tantísimo coste? Quiénes salen ganando con esta estrategia. Pues lo diré. Compruebe la lista de los principales países fabricantes y exportadores de armas, entre cuyos nueve primeros está España, y saldrá de dudas.