Aprender a sacar pecho

Dicen que el secreto para enamorar a alguien es enamorarse primero de uno mismo. Y es que a veces, enseñar la parte bonita, nuestras luces y no solo las sombras, se convierte en necesario. Hace tiempo que me vengo dando cuenta de que en este mundo de locos cada vez hacen más falta las personas vitamina. No aquellas que presumen de lo que son, sino que, simplemente, se aceptan, se quieren e irradian un brillo especial capaz de iluminar a todo aquel que se les acerca. Todos quieren estar al lado de ellas. Inspiran, marcan tendencia y son el espejo en el que todos queremos mirarnos. No son perfectas. Incluso, puede que tengan más imperfecciones que tú mismo. Pero abrazan sus defectos y caminan con ellos, cogiditos de la mano, enseñando al mundo que la belleza no siempre está en lo idílico.

Lo mismo ocurre con los lugares. Ayer alguien me contó que había estado de vacaciones en Tenerife y que le había llamado la atención lo bien que allí vendían esa tierra. "El mejor parque del mundo", "la mejor playa", "el mejor paraje natural"... y no es que no sea verdad, porque es un lugar con gran encanto, pero casi con total seguridad, no será para tanto. Lo que sí es seguro, es que en Tenerife, como en otros muchos sitios del mapa, están orgullosos de lo que tienen y así lo cuentan al mundo. "Sacan pecho" por sus raíces causando un efecto dominó entre los visitantes que, cada año, cogen el avión para perderse en ese destino, al igual que en muchos. Esta conversación la tuve con alguien muy importante de mi provincia, una persona que lucha por hacer ver todo lo bueno que tenemos y que, consciente de que es mucho, aspira a que el resto también lo sepa y lo defienda. La charla se produjo en el único restaurante con Estrella Verde Michelin de Huelva, que el miércoles celebró su primer año de vida. Autoridades, influencers, medios de comunicación, clientes, proveedores… casi toda la sociedad de Huelva estuvo presente en un evento donde la sostenibilidad fue el eje. Para comer y beber, los mejores productos de la tierra, "a mesa y mantel". Una invitación sin precedentes que yo, mientras disfrutaba, no dejaba de saborear por su doble lectura. Xanty Elías, hizo un evento grande, sin miramientos, por y para los onubenses. Sacó pecho y regaló un trocito de su proyecto, de su casa, de su trabajo, de su tiempo, a la gente de su tierra. "Solo haciendo cosas así de grandes se puede luego recibir cosas aún mejores", pensaba mientras miraba de reojo el otro lado de la fiesta: el esfuerzo de un equipo de trabajadores volcado en hacer felices a 700 personas. "Esto también es Huelva", pensé. Gente que pelea por llevar la gastronomía a lo más alto pero que trabaja desde abajo. Personas que son inspiración y que, por suerte, llevan el nombre de nuestra provincia a nivel internacional. Gente que se enorgullece de lo que tiene, lo abandera y enamora allá por donde va.