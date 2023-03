Ya este próximo Domingo será el cuarto de Cuaresma, que coincide con un día especial, día de nuestros padres, de San José, padre y protector, hombre justo y humilde, esposo de la Santísima Virgen María, que también tuvo sus dudas, pero aceptó la voluntad de Dios, formando una familia. Y todos deberíamos contemplar su imagen, y hacer una apología de nuestra fe.

Si nos fijamos en el significado del vocablo “apología”, un discurso en el que se puede alabar, defender o justificar a alguien o algo de forma encendida o vehemente, nos lleva a preguntarnos el por qué no hacer una defensa en lo que creemos. Prestando atención en una tertulia donde participaban varios cofrades, indicaban que los pregones o determinados actos no deben hacer apología o reprobación de ningún tema, sólo anunciar. Y esa misma semana, al asistir a un culto de una determinada hermandad, un sacerdote en su homilía, cuestionó muchos aspectos, que a los presentes no les hizo ni pizca de gracia, pero que mucha parte de razón llevaba. Decía que los cofrades estamos metidos en nuestro mundo, distinto a los demás, olvidándonos a veces de lo fundamental, del espíritu de religiosidad que debe imperar en nuestras hermandades todo el año. Se quejaba de que muchos sólo acudían a la Iglesia el día sus cultos, de la falta de comunicación, que hacía mermar las Juntas y la propia hermandad. Que algunos entraban en el gobierno de la cofradía, cambiando todo (aunque haya ido bien con los anteriores), y los otros no aparecían más hasta que terminase ese mandato. Comentaba también, que el rencor, el resentimiento es una enfermedad, muy difícil de limpiar, y que ahora tenemos la oportunidad, si bien poniendo la otra mejilla, preguntando al hermano, en qué nos hemos equivocado, o que no nos ha gustado, es decir, comunicándonos, y tanto los de fuera, como los dentro debemos evitar nuestra soberbia. También, este párroco, se “autoculpaba” así mismo, y a los demás sacerdotes, pues no sabían parar situaciones no deseadas, y no podían dejar pasar determinadas actitudes, unos callan y otros ponen firmes. Indicaba, que era necesaria una formación, que debían estar junto a los cofrades, en todos los aspectos, en los momentos deseados y en los menos apetecibles. Dejar la murmuración, tener una actitud dialogante para que todo fluya por el buen camino y todos tengan cabida. Saludos y palabras, abrazos y no puñaladas.

Y esta próxima semana dejaremos paso a la Primavera, donde el día y la noche tienen la misma duración, donde brilla más el sol, donde los días son más largos. Dicen que es “el despertar de la vida”, donde pintores como Boticelli nos retrató este equinoccio, y los grandes escritores les dedicaron las más extensas obras. ¿Qué misterio la envuelve? La luz, el olor a azahar, por favor, dejemos que crezcan nuestros naranjos en nuestra ciudad, que florezcan las flores. Nosotros los cristianos imponemos la Primavera como la estación más grande, con la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Y hagamos apología de palabras como solidaridad, humildad, sencillez, es decir, hermandad, por encima de todo, reforzando nuestros sentimientos y creencias con verdadera autenticidad.