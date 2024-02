Antonio Ramos Oliveira, periodista, historiador y funcionario de Naciones Unidas, nace en Zalamea la Real (Huelva) en el año 1907 y muere en Ciudad de México en 1973.

La familia Ramos Oliveira vive en Zalamea la Real hasta el año 1914 y se traslada a Madrid en 1916, tras pasar unos años en Sevilla.

De formación autodidacta (su madre, Felipa Oliveira, era maestra), tras desempeñar distintos oficios, se dedica profesionalmente al periodismo desde el año 1928.

Publica sus primeros artículos en El Socialista en ese mismo año y en 1930 ingresa como redactor en su plantilla, ejerciendo con brillantez la corresponsalía en Berlín y en la Sociedad de Naciones (Ginebra) y, en 1932, es nombrado redactor jefe del periódico; su firma también será frecuente en Leviatán. Revista de hechos e ideas, Rojo y Negro, La Vanguardia…

Militante del PSOE, fue candidato en las elecciones legislativas de 1933 por la provincia de Huelva.

En 1934 es procesado, tras una querella presentada por políticos del Partido Radical, por la publicación de un artículo sin firma en El Socialista que consideran injurioso y del que hacen responsable, como redactor jefe, a Ramos Oliveira. La querella sería sobreseída, saliendo en libertad en marzo de 1935.

En ese mismo año se traslada a Londres con su familia y allí será nombrado Agregado de Prensa, por el embajador Pablo de Azcárate, en septiembre de 1936.

Tras la caída de la República permanece en el Reino Unido hasta 1950, trasladándose a México en ese mismo año y estableciendo su residencia en la capital de la nación.

En México trabajará en Fondo de Cultura Económica, editorial creada por exiliados españolas y de vital importancia para la difusión de la cultura hispánica, donde realizará numerosas traducciones.

En 1952 es contratado por Naciones Unidas, organización a la que permanecerá vinculado, como funcionario internacional, hasta su jubilación en 1969.

En la ONU ocupará cargos en las Oficinas de Información de México, Santiago de Chile y Nueva York. Desempeñará el cargo de dirección de la citada Oficina en Belgrado, Buenos Aires y Ciudad de México… Será, también, miembro del gabinete del secretario general U Thant, para el que escribió numerosos discursos y consejero político de la Embajada de la ONU en Chipre y co-jefe de la misión mediadora en el conflicto turco-chipriota y jefe de la misión diplomática en la República Dominicana.

Tras su jubilación, regresa a México dedicándose a ultimar su obra como historiador y sus colaboraciones con la revista Tiempo.

La obra de Antonio Ramos Oliveira es extensa y muy rica en contenidos y registros. Es la obra de un periodista que no se contenta con la narración de los hechos de lo que le ha tocado vivir, sino que quiere comprender las raíces profundas, las estructuras interiores de los acontecimientos de los que ha sido partícipe y testigo. Y de ahí su interés por el discurso historiográfico, pues es el conocimiento de la historia quien nos da las posibles claves interpretativas de eso que hemos vivido.

Y es esa mezcla de testigo, actor e intérprete lo que hace tan atractivos sus textos, sobre todo los que tienen a la historia de España como telón de fondo.

Está considerado como uno de los máximos representantes de la historiografía marxista en el ámbito hispánico, pero su impulso narrativo, su capacidad hermenéutica y su interés por los acontecimientos que estudia lo sitúan más allá de una mirada escolástica y repetitiva, siendo su idea de España —la alternancia de periodos revolucionarios y contrarrevolucionarios en nuestra historia, la difícil e incompleta radicación de la modernidad, la defensa de la unidad de España, las causas de la derrota de la Republica…— una idea que merece ser conocida, analizada y debatida.

Su obra puede ser dividida en tres periodos.

- La obra española anterior al estallido de la Guerra Civil (Nosotros los marxistas. Lenin contra Marx (1932); Alemania ayer y hoy. Madrid (1933); El capitalismo español al desnudo (1935) y La revolución española de octubre: ensayo político (1935).

- La obra escrita en Inglaterra: The drama of Spain: from the proclamation of the Republic to the Civil War (1931-1936) (1936?); On the eve of Civil War in Spain (1937); Politics, economics and men of Modern Spain, 1808-1946 (1946) —(que es la primera edición de la historia contemporánea de su Historia de España)—.

- La publicada en México, que conforma su obra de madurez: Historia social y política de Alemania (1952); Historia de España. 3 vol. (1952); La unidad nacional y los nacionalismos españoles (1970); La formación de Juárez: El paisaje y el hombre en Oaxaca (1972); Hernán Cortés y sus parientes los Juárez (1972); Los orígenes del cristianismo y de la Iglesia. Fundamentos éticos de la civilización de Occidente (1972); “El asesinato de Trotsky”, prefacio (72 pp.) a Leon Trtsky, Mi vida: ensayo autobiográfico (1972) y Los Papas y los Emperadores (1973).

En la última década de este siglo Manuela Escobar Montero ha traducido textos de la época inglesa en los que Ramos Oliveira defiende la dignidad de la Republica ante los lectores del Reino Unido en Controversia sobre España (Renacimiento, 2015) y el hispanista alemán, Walther L. Bernecker, se ha ocupado de la edición de Un drama histórico incomparable. España 1808-1939 para Urgoiti Editores (2017 y 2020).

En la obra española, Ramos Oliveira declina dos de las formulaciones posibles del socialismo español y europeo: posibilista y reformista en Nosotros los marxistas… y más radical, en la senda de Luis Araquistaín y de Leviatán en los dos libros de 1935, de gran éxito editorial, El capitalismo español al desnudo y en La revolución española de octubre: ensayo político.

Los libros ingleses son consustanciales con su papel como agregado de prensa en la Embajada de Londres, siendo muy estimados por el público de las islas y alcanzando, también, un gran éxito de crítica.

En su etapa mexicana Ramos vuelve, en cierta manera, a tesis más moderadas, más acordes con el socialismo reformista.

El oscurecimiento, o el olvido, de Ramos Oliveira, en contraste con otros intelectuales del exilio, debe impulsar la labor de un imperativo histórico que nos devuelva a la luz sus trayectorias vitales e intelectuales y que su obra pueda ser estudiada con el rigor y la objetividad que merece.