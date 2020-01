¿Y Andalucía?

Pasan los días pero el tiempo no apaga los ecos, nada halagüeños sino todo lo contrario, del encrespado Debate de investidura del presidente de Gobierno. Uno de ellos me devolvía a las páginas de nuestro periódico hace unos días en las que el titular era bastante elocuente sobre una penosa realidad: "Cs y Podemos critican la ausencia de Andalucía en la investidura". Expresiva era la afirmación del vicepresidente del Gobierno andaluz y líder del Cs de Andalucía, afirmando que los Reyes Magos le habían traído "carbón" a la región, afeando la falta de mención a la comunidad en el Congreso. Por su parte, el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, lamentaba que "Andalucía no ha estado" en el mismo, matizando que sólo se había hablado de los ERE y de la corrupción. Es lastimoso que de la Comunidad sólo se acuerden en una sesión de tanta envergadura, de uno de los casos corruptivos más escandalosos y costosos de nuestra democracia, acogidos sin embargo con la mayor indiferencia si se compara con otros de menor cuantía aunque igualmente deleznables.

La Junta de Andalucía, que ha hecho público su derecho a ser tratada en igualdad de condiciones que las demás autonomías, ya que ha de soportar un sistema de financiación que la perjudica ostensiblemente, solicitó en su día una reunión "urgente" con el Ministerio de Hacienda que le permita poder financiarse a través de los mercados y no sólo a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), tras que se le advirtiera de la necesidad de hacer ajustes por el incumplimiento en ¡una décima! del déficit establecido para 2018, lo que no se ha hecho con otras comunidades (más los 4.000 millones de marras). La discriminación es evidente ante una región con la mayor población de España, casi un millón más que Cataluña, la segunda en habitantes. Sin embargo el presidente del Gobierno se apresuró a llamar al de la Generalidad -doblemente inhabilitado- mientras no atiende los reiterados requerimientos del andaluz para manifestarle sus justas reivindicaciones y las necesidades urgentes de nuestra región. Curiosamente, por no decir otra cosa, a Podemos, ya en el poder, a través de su filial Adelante Andalucía no se le ocurre más que registrar una pregunta en el Parlamento andaluz, exigiendo a la Junta que dé explicaciones sobre el uso de Estados Unidos de las bases de Rota y Morón de la Frontera para su ofensiva contra Irán, cuando la Junta no tiene esas competencias.

Cuando no hubo una voz ni un debate sobre Andalucía todo se llenó del ruido catalanista con ese especial recelo, esa sospechosa prudencia, para mencionar el supuesto "conflicto" que plantean los enemigos del marco constitucional, jaleados por populistas y cuanto degrada la convivencia. Si hasta en TVE se procura suavizar cuanto llega de Cataluña. Hasta en los programas deportivos el Barça preside toda la información y los elogios a Messi llegan al paroxismo.