QUIEN viva en Lepe, o bien pase por allí en estos días, tiene una oportunidad única de contrastar la realidad del arte andaluz de nuestro tiempo llevado a sus extremos temporales, ya que la exposición Hifi-WiFi. Pintura andaluza. Panorama actual.2, en curso en la galería John Holland, presenta una amplia selección de obras de pintores nacidos y/o formados al sur del Sur que son tan jóvenes como emergentes, o bien ya estamos en el último tramo de nuestras trayectorias, con una distancia de tres o cuatro décadas –toda una vida, según el bolero que inmortalizara Machín– que nos permite hacer una lectura de contrastes formales y estilísticos realmente particular, como si una bomba de tiempo hubiese borrado del mapa la producción pictórica andaluza vinculada cronológicamente al cambio de siglo.

Pero a renglón seguido se hace necesario aclarar la ausencia de ese batallón central que enmarca a todos los artistas de media carrera, ya en plenitud de facultades y de ambiciones, que están ausentes ahora, en la exposición en curso: ya meses atrás Sema D’Acosta, que es el responsable de este rastreo intergeneracional, presentó una primera entrega que, si dividimos la vida en tres partes, simbólicamente, se correspondería con el tramo central de la madurez, entre los 30 y los 50 años, del mismo modo que ahora reúne en Hifi-Wifi la primera y la última etapa para establecer un contraste formal y generacional que, al menos a mis ojos, no se corresponde con la falla temporal que existe entre la alta fidelidad de aquella Escala en Hifi, que fue la novedad de mis años de inocente adolescencia televisiva, a esta tecnología que, en sentido figurado, permite la interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos.Si no me confunde y obnubila el hecho de ser juez y parte desde esta orilla incierta y áspera del grupo de los seniors, es cierto y manifiesto que en cuanto a temas, formas y colores, no se percibe toda esa distancia temporal que nos separa de los más jóvenes; y aunque bien podría usar el recurso literario de poner mi afirmación en boca de algún profano en los misterios del arte contemporáneo que, casualmente, al pasar por la acera de la calle Real entrase a ver esta exposición, prefiero asumir el riesgo de hablar en primera persona del singular para afirmarlo, aún a riesgo de que se me tilde de ciego en el paladeo del arte de nuestro tiempo, ya que nada es lo que parece.

Y vista así, creo que mi mirada resulta ser un bálsamo para el grupo de pintores que cronológicamente encabezamos la lista de participantes y que ya nunca cumpliremos los 60, porque si esas barreras temporales que nos separan de los jóvenes se vienen abajo como las murallas de Jericó al sonar de las trompetas, habrá que convenir que los antiguos muchachos del Hifi seguimos manteniendo un espíritu tan joven como estos jóvenes del WiFi que aún no pueden sospechar las vueltas que puede dar la vida.