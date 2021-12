Analfabetismo y Anaritmetismo: la tercera cultura (y III)

En la primera entrega mencionábamos a Charles Percy Snow (1905-1980), físico y novelista inglés que en mayo de 1959 pronunciaba en la Universidad de Cambridge una conferencia denominada Las dos culturas, que posteriormente se editaría bajo el título Las dos culturas y la revolución científica. El debate iniciado por Snow se intensificó, desde aquel entonces, debido a los efectos negativos que iban surgiendo de la separación entre Ciencia y Humanidades. Para Snow la expresión cultura se refiere a "…todo grupo de seres humanos que vive en un mismo ambiente, y está vinculado por hábitos comunes y común manera de vivir…".

Desde esta perspectiva, en el mundo del saber nos encontramos con dos grupos culturales, los intelectuales y los científicos, que al parecer desarrollan formas de vida diferentes. Snow observó con incredulidad que durante la década de los años treinta dieron en llamarse a sí mismos los intelectuales, como si no hubiera otros. Esta nueva definición como hombre de letras excluyó a científicos como el astrónomo Edwin Hubble, el matemático John von Neumann, el cibernético Norbert Wiener, y a los físicos Albert Einstein, Niels Bohr y Werner Heisenberg. En la segunda edición de Las dos culturas, publicada en 1963, Snow añadió un nuevo ensayo con una segunda mirada, con sugerencia a que germinaría una nueva cultura, que salvaría la brecha existente entre intelectuales literarios y científicos en la que su relación sería de profunda comunicación

Posteriormente, el americano John Brockman, asesor de General Electric, Columbia Pictures, el Pentágono y la Casa Blanca y empresario cultural con una amplia trayectoria en el campo del arte, la ciencia, los libros, el software e internet,…, en la década de los años sesenta hablaba de la tercera cultura y de la importancia de la divulgación científica, en la que los propios científicos debían comunicar sus avances a la sociedad mediante ensayos, artículos en prensa o conferencias accesibles al público interesado, derivando en una popularización y estandarización de nuevos conceptos. Fundó en 1973 la Agencia Literaria Brockman Inc, con sede en Nueva York, agencia internacional de software y literatura especializada en no ficción seria. Es el fundador de la organización sin fines de lucro Edge Foundation, Inc. y editor de Edge (www.edge.org), el aclamado sitio web dedicado a los debates sobre ciencia de vanguardia de muchos de los pensadores brillantes del mundo, los líderes de lo que él ha denominado la Tercera Cultura.

Es interesante el artículo de John Brockman, The third culture, escrito en 1991 y que me he permitido traducir, presentando un breve resumen. La tercera cultura la forman científicos y otros pensadores empíricos que están tomando el lugar de los intelectuales tradicionales en la tarea de sacar a la luz los significados profundos de nuestras vidas, redefiniendo quiénes y qué somos. El auge de la actividad de esta tercera cultura es prueba de que mucha gente siente avidez intelectual por nuevas e importantes ideas y desean hacer el esfuerzo de educarse a sí mismos. En la nueva cultura de Snow, los intelectuales literarios estarían en condiciones de hablar con los científicos. Aunque no describe la tercera cultura que predijo.

Los recientes éxitos editoriales de libros de ciencia serios solo han sorprendido a los intelectuales de la vieja escuela. El surgimiento de esta actividad de la tercera cultura es la evidencia de que muchas personas tienen una gran hambre intelectual de ideas nuevas e importantes y están dispuestas a hacer el esfuerzo de educarse.

El gran atractivo de los pensadores de la tercera cultura no se debe únicamente a su capacidad de escritura; lo que tradicionalmente se ha llamado ciencia se ha convertido hoy en cultura pública. Stewart Brand, escritor estadounidense, conocido como editor del Whole Earth Catalog y fundador de las organizaciones The WELL , Global Business Network y Long Now Foundation, escribe que "….La ciencia es la única noticia. Cuando se hojea un periódico o una revista, todo lo relacionado con el interés humano…. es predecible si se conoce la ciencia. La naturaleza humana no cambia mucho; la ciencia sí, y el cambio se acumula, alterando el mundo de manera irreversible…" Ahora vivimos en un mundo en el que la tasa de cambio es el mayor cambio. La ciencia se ha convertido así en una gran historia.

Los temas científicos que han recibido un papel destacado en los periódicos y revistas durante los últimos años incluyen la biología molecular, la inteligencia artificial, la vida artificial, la teoría del caos, los fractales,…. la biodiversidad, la nanotecnología, la genoma humano, sistemas expertos, …, lógica difusa, biosferas espaciales, hipótesis de Gaia, realidad virtual, ciberespacio,…. entre otros. La fuerza de la tercera cultura es precisamente que puede tolerar los desacuerdos sobre qué ideas deben tomarse en serio. A lo largo de la historia, la vida intelectual ha estado marcada por el hecho de que solo un pequeño número de personas han pensado seriamente por todos los demás. Lo que estamos presenciando es el paso de la antorcha de un grupo de pensadores, los intelectuales literarios tradicionales, a un nuevo grupo, los intelectuales de la tercera cultura emergente.