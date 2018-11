Ambiente de manifestación en demanda del tren

Acabó el plazo dado por el alcalde a Renfe y Adif para que respondan ante la situación de la conexión ferroviaria de Huelva y comienza a atisbarse en el horizonte algún movimiento reivindicativo que saque a la provincia a la calle. Lo ha dicho Gabriel Cruz y ha recogido el guante la FOE por boca de su presidente, José Luis García-Palacios. La idea ha partido del edil no adscrito Enrique Figueroa y no estaría nada mal no adscribir esta protesta a más colores que el blanco y azul de la provincia de Huelva.