Alimañas liberadas

El sábado dieron en ese reducto televisivo "en abierto" que es La 2 de TVE Leaving Neverland (HBO, 2019). Aunque parece más que probable, nadie podrá nunca saber a ciencia cierta sobre la pederastia de Michael Jackson, pero el documental muestra los testimonios de dos chicos que estuvieron en contacto íntimo con él, y son tan veraces sus rostros, sus formas de narrar y los detalles que declaran aquellos niños -hoy ya con 40 años-, que hay que tener frialdad para afirmar que son un montaje. Nunca fue condenado, por muchos casos que saltaran a la luz pública. Concedámosle la presunción de inocencia a él, a su dinero, a sus costosos abogados y al binomio ley/trampa.

Valga el documental para comentar esa historia universal de la infamia que es el abuso infantil. Lo que más huella me dejó del mismo fueron las declaraciones gozosas de la madre de uno de los pequeños moonwalkers, que contaba con siete años cuando comienza a tener sexo completo con su ídolo, según afirma. La señora se mostraba loca por tito Michael y sus detalles y atenciones. Su familia habitaba en un suburbio -de clase media, o más bien baja-, hasta que ya pudo emanciparse de su casa funcional en un reparto monótono en medio de un desierto. En caso de ser verdad lo que dice el pequeño que frecuentaba la extravagante y algo siniestra Nunca Jamás de la estrella, ella es una cómplice, y muy necesaria. Muchos lo han sido, como tantos parientes o personas cercanas han abusado de inocentes. Hobbes tenía razón: homo homini lupus. No todos somos lobos para nuestros semejantes, pues claro. Sólo son demasiados.

Esta semana hemos oído entre el pasmo y la indignación a progresistas pedagógicos metidos a penalistas que declaran -angelicales- que "no se trata de Código Penal y años de condena", sino "de educación", lo que alumbra la ley del sólo sí es sí que Podemos le ha encasquetado a Sánchez. Mientras, reconocidas alimañas con DNI han visto acortada su condena, e incluso han salido a la calle. Isabel Serra dice que no es responsable su perversa ley, sino "el Ministerio de Justicia": más infantil no cabe ser; los niños mimados siempre proyectan en los mayores sus frustraciones y meteduras de pata. Hablando de niños abusados, y de infantiles gobernantes. Que están en su propio País de Nunca Jamás. Allá en las montañas legislativas tienen su casita de papel. Y no protegen a menores o a mujeres agredidas: sí a sus pederastas y violadores. Quizá sin haberlo pensado. Realmente desolador. La educación lleva tiempo, demonios; las víctimas por venir no lo tienen. Crimen y castigo.