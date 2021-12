En mi último desahogo del año, no quisiera uno ser demasiado agorero, aunque también le supongo enterado de lo que ocurre a su alrededor. Estos dos últimos días me he ocupado de las simpáticas ocurrencias del bicho ese y, además de darme cuenta el excepcional trabajo de mi compañero Alberto que en un alarde de periodismo de inmersión ha decidido que la mejor manera de informar sobre el coronavirus era convivir con él para ver lo que se siente, me he llevado las manos a la cabeza por varios frentes. El primero porque pega bocaos a todo el que se menea y el segundo porque no hay nadie a los mandos. Mientras asistimos al mayor número de contagios desde que comenzara la pandemia, el consejero que debe arbitrar las medidas para paliar esas consecuencias, se dedica a bromear con Malacara por Twitter y ojo que ayer mismo me retorcía de risa leyendo a ambos. He llegado a una conclusión: o nos cuidamos nosotros mismos, o nadie va a hacerlo.

Lo peor es la sensación de que no pasa nada que transmiten quienes tienen que asegurar que, efectivamente, no pase. Unos que no se reúnen hasta poco antes de Reyes, para que las medidas entren poco después y no vayamos a estropear las aglomeraciones que llenan los bolsillos de algunos y otros porque siguen organizando eventos para "dinamizar las calles" cuando en lo único que deberían estar pensando es en hacer todo lo contrario. Los locos se han hecho con el control. Alguien voló sobre el nido del Covid, se titula la película y es de las de miedo.

Los médicos están desbordados, hay colas en los centros de salud llenas de enfermos a los que ni siquiera se les hace una PCR después de dar positivo en un test de antígenos (esto le ha pasado a alguien cercano, no es broma), las farmacias se quedan sin pruebas, la gente anda sin mascarillas por la calle a pesar de ser obligatorias y algunos de los que sí las llevan llegan a un bar y se las quitan y mientras tanto, se organizan cabalgatas, las plazas están petás y no se le vaya a ocurrir a alguien limitar los accesos y los horarios o los negacionistas son una prueba visible de que el verdadero virus contra al que hay que luchar es el de la estupidez que les ha llevado incluso a desear la muerte a quien se ha vacunado. Mire, si están deseando que nos contagiemos, al menos sería deseable que nos lo dijeran, es posible que hasta me lleguen a convencer de que es la mejor manera de que esto se pase.

Lo dicho que si lo que pretendía era no amargarles mi última intervención del año, me parece que debo apuntarme otro sonoro fracaso. Cuídense, disfruten lo que puedan y si pasa algo de aquí al próximo diez de enero, por favor no me llamen.