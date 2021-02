Ajustes necesarios

Pareciera que después de las elecciones catalanas y sus conocidos resultados, el panorama político de España puede sufrir un cambio considerable en las actitudes y posicionamientos de los líderes políticos de aquellos partidos con representación nacional. Y, es lógico, después del batacazo de algunos de ellos, que en el caso de Ciudadanos puede llevarlo a la muerte súbita o, en todo caso, a la incorporación de sus miembros a otros partidos de la derecha como el PP o VOX, porque la desorientación… la desubicación de la Sra. Arrimadas es tal, que ni sus propios militantes y simpatizantes conocen cuál es la línea argumental en la que deben posicionarse.

Se acuerdan de la UPyD de la Sra. Rosa Díez, pues, tres cuartos de lo mismo es el panorama que les queda en el cercano devenir y sin solución alguna. En política, cuando llega la ola que te concierne, te barre como si no hubieras existido: así son las cosas.

En cuanto al PP del Sr. Casado, también le ha visto las orejas al lobo con la deslumbrante entrada de VOX en la cámara de representantes catalana. Además, acuciado como está, por un par de años al menos, por lo que pueda decir el Sr. Bárcenas, del que no habría que creerse absolutamente nada, porque, demostrado queda que se ha enriquecido ilegalmente, y, además, ha sido el testaferro de no sé cuántas cuestiones funestas que, al parecer, y poco a poco, midiendo la gota malaya en su justa proporción, irá soltando conforme vaya conviniendo a sus intereses personales, que es de lo que entiende este elemento y no de otra cosa: de negocios ilegales, de mordidas, de prebendas, de venta de información privilegiada de las que siempre sacaba tajada, pues, irá zamarreando la estructura de este partido de centro derecha tan necesario para el equilibrio de fuerzas en un país desarrollado. Un quinario, vamos, le queda al Sr. Casado, que tendrá que vigilar muy de cerca al pupilo de la extrema derecha, que es el original, y ante el cual, muchos ciudadanos, postrados y doloridos ante las circunstancias que estamos atravesando en todos los órdenes, están dispuestos a entregarles la cuchara, aunque solo sea por ver si esto revienta de una puñetera vez y dejan de padecer, aunque sea tirándose en brazos del demonio.

Ha llegado la hora de pactar con el gobierno legítimo de España cuantos asuntos son del interés de todos, y dejarse de monsergas, porque la ciudadanía española lo está pasando muy mal y lo que le queda.