Ahorro y pobreza

En su informe anual de 2018, el Banco de España recomienda a las familias españolas que ahorren más de lo que lo hacen y que al mismo tiempo sigan consumiendo, un encaje de bolillos más complicado que la postura de Ciudadanos ante los pactos para constituir los nuevos gobiernos. Según ese organismo de cada cien euros de ingresos, las familias españolas ahorraron 4,9 euros el pasado año. Son los niveles más bajos de ahorros nunca registrados. Las familias gastan prácticamente toda la renta que ingresan. El Banco de España piensa que algunas familias pueden "estar siendo excesivamente optimistas respecto a sus rentas futuras".

Resulta curioso que para las mentes pensantes del organismo financiero español, la causa sea el excesivo optimismo de las familias y no el escaso sueldo que ingresan en sus hogares. La precarización del empleo, el empleo temporal, los contratos por horas, han llevado parejos unos bajos salarios con los que resulta difícil llegar a fin de mes. A muchas familias españolas no les sobra dinero para poder ahorrar, lo que les sobra es mes. Los precios han subido y los sueldos han bajado. Así es imposible ahorrar.

La falta de sensibilidad del Banco de España no es nueva. Hace poco asistimos a su oposición para que el salario mínimo interprofesional subiera a 900 euros. Vaticinaba este organismo una crisis económica profunda que afectaría a las pensiones y a toda la economía española. Se ha subido el salario mínimo y los desastres vaticinados no han ocurrido. Y es que los gestores del BE no terminan de entender qué significa la pobreza en nuestro país, no terminan de enterarse que la estafa de la crisis sentó las bases de una nueva organización social en la que los ricos cada vez son más ricos y los pobres no pueden llegar a fin de mes, ni siquiera trabajando. Hay que tener muy poca vergüenza para pedir a las familias, que hacen magia con la miseria de salario que reciben, que ahorren más, pero sin olvidar seguir consumiendo, que si no la economía se hunde. Si el Banco de España quiere que suba la tasa de ahorro, que proponga un trabajo como Dios manda, con salarios dignos y con un mayor reparto de la riqueza. Si pensamos en una economía más solidaria, atenta a las necesidades de las personas, preocupada de que éstas tengan mejores condiciones de vida, todos y todas saldríamos ganando. En eso tendría que pensar el Banco de España, en el bien común y no en el bien de unos pocos.