Ahora más que nunca la industria es importante

Tras las publicaciones de las previsiones del FMI en donde sitúan a España como el país que tendrá la peor recuperación del PIB en el entorno europeo, se pone de manifiesto la importancia de la distribución de los sectores en la economía de una región. Así el peso de la industria en el PIB español se sitúa en más de 10 puntos porcentuales por debajo del de Alemania y el andaluz en 3,9 puntos por debajo de la media española, lo que significa que tenemos una estructura económica basada en el sector primario y terciario. En el caso particular de Huelva, el peso de la industria aumentó exponencialmente a partir de los años 60 con la inversión del llamado polo de desarrollo, un plan de inversiones encuadrado en la estrategia de industrialización de España para regiones con bajo desarrollo. Este modelo nos trajo prosperidad económica de manera que sacó a nuestra provincia de los últimos puestos en renta de España hasta situarla por encima de la media. Lamentablemente, los efectos de este impulso económico han ido disminuyendo y con ello nuestra posición en el ranking nacional provincial en renta disponible, hasta volver a situarnos nuevamente en los últimos puestos.

Por eso, ahora mas que nunca, tenemos que luchar no solo por mantener nuestra estructura industrial, sino también por buscar nuevas industrias que se instalen bajo la premisa de un nuevo proceso reindustrializador. En este punto quiero aclarar un concepto que no siempre se me ha entendido cuando lo he expuesto en algún foro económico y que cobra especial relevancia en el punto en el que nos encontramos. En alguna ocasión, he afirmado que el modelo del polo de desarrollo es un modelo amortizado que no volverá a repetirse, lo que no tiene nada que ver con que las industrias que llegaron con ese modelo o las que se fueron implantando realicen importantes inversiones de actualización de sus activos y tengan un modelo sostenible y estable en el tiempo. Lo que está amortizado, tal como reflejan las estadísticas macroeconómicas, es el modelo de desarrollo de una zona en base a un plan nacional de desarrollo como el de los años sesenta, donde de una manera programada se promovieron la instalación de millonarias inversiones para atraer industrias favorecidas por una estrategia nacional para zonas subdesarrolladas como lo era Huelva. Este modelo no podemos esperar que vuelva a repetirse, de manera que desde el ámbito local tenemos que procurar que nuestra provincia y nuestro entorno industrial sean lo más atractivo posible tanto para las empresas que ya están instaladas como para atraer nuevos proyectos de inversión de industrias que se deslocalicen de otras zonas buscando mejores entornos logísticos y de producción.

Por eso, no podemos renunciar bajo ningún concepto al CEUS, por eso son tan importantes las inversiones del Puerto en el proyecto de la ZAL, por eso es tan importante que defendamos la actividad industrial de las empresas que siguen en nuestro territorio y las inversiones que renuevan su actividad, el futuro económico de Huelva nos va en ello.