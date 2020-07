No les falta razón a los agoreros de la inutilidad del proyecto europeo, el de los mercaderes, el de los prejuicios norte-sur y toda esa enorme burocracia que impide poner el foco en el desarrollo de sus habitantes.

Pero dando un pasito atrás, hay que valorar lo que ha supuesto todo el armazón legislativo y normativo que la Unión Europea ha construido a lo largo de los años para poner límites a prácticas que, de otra manera, serían habitualmente abusivas. El tema medioambiental es uno de los principales.

La negligente depuración de aguas residuales es uno de los asuntos más incomprensibles de entender para el ciudadano. Todos los recibos de las empresas de aguas cobran un canon de depuración, pero no todas las aguas de sus abonados se depuran, es decir, pagamos por un servicio que no se presta, lo que podría considerarse directamente una estafa. La Unión Europea le impuso a España multas de 12 millones de euros por esta situación. De los 17 expedientes por irregularidades abiertos, 2 están de Huelva: Pozo del Camino y Matalascañas. En el primer caso ya hubo una denuncia por vertido directo a las marismas de Isla Cristina, en el segundo resulta difícilmente entendible que, a las puertas de Doñana, no se traten correctamente las aguas fecales. Más allá de los grandes núcleos, me ha ocurrido en ocasiones de hacer senderismo por la sierra y encontrarme con parajes preciosos, con sus riachuelos, todo muy bucólico hasta que te das cuenta de que el agua huele a caño y está turbia.

España ha tenido mucho tiempo para garantizar la depuración del 100% de sus aguas negras y no lo ha hecho, los ciudadanos pagamos los canon en nuestra factura mes a mes desde hace años y las respuestas que hemos escuchado rozan el ridículo: que si estamos en ello, que si ya depuramos el nosécuantos por ciento, que las comunidades autónomas gobernadas por el otro partido están peor. ¡30 años! nos dio la Unión Europea para parar esta situación y aún está sin resolver, a pesar de las multas.

La mayoría de los principales núcleos habitados están junto a ríos, los seres humanos siempre los hemos apreciado por sus aportes, pero también los hemos considerado habituales vertederos. Nos bañamos en sitios donde río arriba han estado echando porquería, existe un ejército de guarros que tiene predilección por los cauces para tirar cualquier cosa. Los ríos vertebran la vida natural, nos los merecemos limpios.