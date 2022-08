Quiero comenzar haciendo una reflexión personal. Y es el manifestar no tener complejo alguno en relación a Sevilla. Esto, es así porque quiero a Huelva y me enamora Sevilla -digo Sevilla para no tener que reseñar el pensamiento machadiano- Huelva, es mi madre y como tal y ser única la quiero. Sevilla, es parecida a una novia que enamora, pero la vida puede cambiar el sentimiento y, por tanto, mutar las sensaciones. La madre, te da la venida al mundo y la vida con lo cual te lo da, gracias a Dios todo. El noviazgo se elige, se comparte y hasta puede acabarse. Esta es la gran diferencia entre dos sensaciones que resultan incomparables.

Digo esto como entrada al hecho del debate incipiente, una vez más, con motivo de la futura sede de la Agencia Espacial Española. Los Ayuntamientos de las dos ciudades se han pronunciado y se abre el campo de las argumentaciones que, a mi entender, no van a ser decisivas puesto que todo apunta a una decisión, básicamente, política. Sevilla plantea su anticipación a todas las demás candidaturas pero resulta que aún no hay plazo de convocatoria oficial; que "son los mejor preparados, con más potencial y más capacidad"… retóricamente, buena manifestación que habrá que documentar y aunque su tradición aeronáutica es innegable, no es menos cierta la tradición de Huelva en el terreno aeroespacial -que es lo suyo y no la exclusiva navegación aérea- pues que yo sepa el INTA adscrito al Ministerio de Defensa, tiene instalaciones en Huelva: Cedea (Centro de Experimentación de El Arenosillo) que desde los años 60 fue emplazamiento de cohetes meteorológicos, para su lanzamiento, a requerimientos de la NASA y escogido por hallarse en el mismo paralelo que Cabo Cañaveral y el Kennedy Space Center. Señores ediles del Ayuntamiento de Sevilla, esto es evidencia no retórica puesto que hoy, superada aquella fase, la orientación es hacia ensayos de aeronaves no tripuladas.

Si entramos en la aeronáutica, estamos en la antesala de otro acto heroico, el vuelo del Plus Ultra cumplirá pronto cien años, claro que muchos políticos vecinos no sabrán qué fue aquello y a lo que Huelva deberá, junto con Palos, darle la dimensión que merece tal hecho histórico.

Hay que saber que Huelva y Houston, son ciudades hermanadas desde la llegada del hombre a la Luna. Señor Alcalde, pida ya el apoyo oficial para la sede de Huelva a su homónimo americano. Tenemos que dar la talla señor Cruz. Cargos electos de Huelva, presenten ya, conjuntamente, sin distinción de Partidos, las interpelaciones con sus mociones pertinentes y votación correspondiente en las Instancias pertinentes. Si hay acuerdo municipal debe haberla también entre parlamentarios y senadores onubenses.

Nuestro Puerto, en su día se adelantó con el Centro Logístico de Majarabique y el "arbitraje" de Susana Díaz, minimizó el golpe de mano. Ahora, no puede pasar lo mismo, nadie debe ni puede arrogarse el apoyo de la junta por la opinión personal de un Consejero recién aterrizado.