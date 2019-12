Admirable signo

Así titula el Papa Francisco su Carta Apostólica sobre el Belén en la que nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de Aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre.

Con motivo de este acontecimiento, cada año, en estas fechas, nuestras ciudades se visten de luz y la fiesta se desborda tanto en el seno de las familias como en la sociedad. Pero, en la cultura dominante, deudora de la imagen y de las formas, corremos el riesgo de celebrar la Navidad sin saber lo que estamos celebrando. Por eso, no viene mal aclarar qué es lo que realmente celebramos, es decir, cuál es el sentido, el significado, el alma de la Navidad. Se trata, ciertamente, de festejar un hecho del pasado, pero no solo de eso: el nacimiento de Cristo es para nosotros un signo del amor absoluto porque es absolutamente gratuito.

Creemos en un Dios amigo de la vida, creador, padre, salvador, puro amor. Además, aquel cuyo nacimiento celebramos no solo fue presencia salvadora para los hombres y mujeres de su tiempo. Su enseñanza, recogida a modo de síntesis en las bienaventuranzas, sigue siendo inspiración para todo hombre y mujer de buena voluntad.

En ocho máximas, señala el camino hacia la felicidad, es decir, hacia la vida. La primera es la pobreza de espíritu, que no consiste en ser un apocado, sino en dirigir una mirada honesta hacia sí mismo y aceptar la propia condición con la humildad de quien reconoce sus errores. Lo contrario es la vanidad, que lleva a inflar el ánimo y creerse grande sin serlo.

La segunda es la fortaleza de espíritu, la capacidad de sacrificio. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de plantarle cara cuando él nos encuentra. El hedonismo reinante pretende eliminar todo dolor y malestar, como si el objetivo de la vida solo fuese disfrutar. Pero es un gran engaño creer que eso es posible, pues, ni el mundo es un paraíso ni el ser humano, un dios. Entender así la vida es acumular méritos para la frustración.

La tercera propuesta es saber llorar. No digo ser un quejica, ni lamentar continuamente la vida y sus sinsabores. Es el desahogo natural de un corazón insatisfecho porque, pudiendo ser las cosas de otra manera, no lo son debido a la desidia, el egoísmo o el desamor de quienes podrían hacer un mundo más feliz y humano. Como dice el Papa: Ese dolor no se va, camina con nosotros, porque la realidad no se puede esconder.

En esa búsqueda de un mundo mejor, ésta es la cuarta, lo que ha de guiar el pensamiento, la voluntad y la conducta es la justicia. El bien ha de ser beneficio de todos y no patrimonio de unos cuantos. La felicidad que no es para todos tampoco es completa para nadie.

La quinta es tener un corazón compasivo con todos, especialmente con los que sufren. Quien no es permeable al dolor ajeno, tiene un corazón de piedra. Y no es feliz porque, si no se es sensible al dolor, tampoco se es sensible a la dicha. Quien no sabe sufrir tampoco sabe gozar. Se ha apagado en él el fuego de los sentimientos.

La sexta es la limpieza de corazón. Consiste en mantener el corazón libre de la mentira. Los golpes de la vida van creando en torno nuestro un caparazón, bajo el cual intentamos sobrevivir. Al mismo tiempo vamos generando prejuicios, desconfianzas, miedos... Es así como construimos un mundo de mentiras y nos instalamos en él. Para ser feliz hay que abrirse a la luz, a la verdad.

La séptima es construir la paz: la propia y la ajena. Los violentos terminan engullidos por la violencia que ellos generan. La paz de la que hablamos es la que, instalada en el corazón, irradia sus destellos e ilumina todo lo que está a su alrededor. Es la paz que brota de un corazón recto, justo y bondadoso.

La octava es ser fiel a sí mismo a pesar del rechazo: conservar los principios a pesar de que las circunstancias, el ambiente o las presiones intenten lo contrario. Quien renuncia a sus valores para someterse a los desvalores del medio en que vive, está entregando su vida y su dicha al capricho y la voluntad de otros. Es una forma de esclavitud.

Finalmente, como digo en el mensaje de Navidad del presente año, aquel cuyo nacimiento celebramos, porque es Dios hecho hombre, nos salva a todos de todas las soledades: de la soledad metafísica, propia de las mitologías en las que los dioses viven ajenos a los hombres; de la soledad social porque, en él, todos somos hijos de Dios y, por ello, hermanos; de la soledad espiritual porque ha venido para vencer al pecado y a la muerte.

(Ojalá que el Príncipe de la Paz, el Dios con nosotros, al llegar a los corazones, los encuentre abiertos y haga brotar en ellos la alegría y el amor más auténticos) ¡Feliz Navidad!