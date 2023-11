De nuevo, las tradicionales y sabatinas papas con choco, con una ciudad envuelta de aromas otoñales y con humaredas de castañas asadas, ¡y rebundando aún el truco o trato yanki! Y con el Decano apeado de la competición copera, Huelva vuelve a ser la ciudad del mundo con mayor número de directores deportivos no titulados por metro cuadrado.“Ay, Huerva del alma mía, quien te ha visto y… ¡Vamos al turrón!

Semana ésta, atípica para el concejal de Cultura, ya que no tenemos fiestas a corto plazo. Y esto es algo inaudito para él, teniendo en cuenta que desde que tomó posesión no ha parado, el pobrecito mío.

Semana de vísperas del Festival de Cine Iberoamericano, que el próximo año cumplirá el 50 aniversario. Y digo yo, que haremos algo especial. Quizás sería bonito, y muy de Huelva, una alfombra roja desde el hotel Tartesos hasta la Casa Colón con los palcos de carrera oficial puestos, al más puro estilo del Festival de San Sebastián, y con la Banda Sinfónica Municipal de fondo en bucle entonando Mi Huelva tiene una ría.

Lo considero tan justo como necesario, para convertirlo también en un buen atractivo turístico, aprovechando “la posible futura peatonalización” de alguna calle céntrica, y crear en ella nuestro Paseo de la Fama. Le haríamos así justicia a personas tan ilustres como Martirio, don Antonio Herrera La Moni, Lázaro Gallego El Nini, el gran Arturito…

Os adelanto en petit comité chungalé que si encuentro financiación me estoy planteando seriamente la dirección de un corto, del que no tengo duda que “será un éxito”, como todo en esta Huelva nuestra, y me llevará a recoger el Colón de Oro. Nostálgico, sentado en Pablo Rada, veo el balanceo de nuestra Palmera, y veo un palio de recogida. ¡¡Qué bien mecida, bendita hermosura!!

Icono de la Huelva de ayer y nuestra Huelva de hoy, en Sportium se pagaba muy bien que no llegara a 2024, y en una de estas habría palmerazo. Decía la concejal que le habían hecho tres analíticas en una semana y que estaba sana… (tres analíticas por semana, seguro que no ha sido por la Seguridad Social...) Pero ná, que la perdemos... Como última medida, el chungalismo y yo le proponemos la solución: señora concejala, reúnase de urgencia con la Junta de Gobierno, en especial con la mayordomía de la Hermandad de la Burrita, ya que ellos tienen hechos verdaderos estudios para que la palmera del paso de misterio de la Entrada Triunfal en Jerusalén soporte levantás, izquierdazos y auténticos costerazos con toda la categoría del mundo.

¡¡¡Vámonos, mi gente buenayy!!!