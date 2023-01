La próxima vez que me monte en el tren lo haré sin mascarilla. No es que me haya pasado al bando de los negacionistas ni promulgue una supuesta libertad individual que me habilite para poner en riesgo la salud de los demás. Simplemente es que no tengo previsto hacerlo antes del 22 de febrero y para entonces, ya no será obligatorio. El final anunciado de esa protección que se nos hizo tan familiar durante más de un año supone enterrar de forma visual el último rescoldo que nos quedaba de esa pesadilla colectiva que vivimos no hace tanto. La usaremos en el hospital o el médico nada más. Será algo residual. Cosa del pasado que olvidamos con facilidad.

En diciembre tuve la oportunidad de convivir con las dos normas. Mientras en el vuelo con origen Portugal no era obligatorio, sí lo fue en los trenes internos en el país germano. Una de esas contradicciones del tiempo que nos tocó pasar. Ya resultaba curioso ver cómo quedaba atrás.

Guardaremos en el mismo cajón donde metimos los guantes de las primeras semanas las que todavía nos quedan por usar por si fuera preciso su uso en centros sanitarios. Diremos adiós a la imagen más evidente de la enfermedad, pero podremos olvidarla jamás. Para los que hemos vivido una catástrofe sanitaria de esta magnitud su recuerdo vivirá de forma permanente. Y ojalá no lo olvidemos nunca. Nuestras autoridades sanitarias decidieron que ya es tiempo de abandonar la que se demostró junto a las vacunas como la mejor respuesta al virus.

La maldita pandemia nos dejó muchas enseñanzas. Algunas no tendríamos que haber necesitado una tragedia para comprenderlas. La más evidente es nuestra vulnerabilidad como sociedad. Nos sentimos tan poderosos en nuestro sofá viendo los dramas por televisión que jamás pensamos que viviríamos esas escenas distópicas. Pensábamos que los problemas de otros los resolveríamos levantamos barreras en las fronteras o que acumulando vacunas en nuestro primer mundo ya se acabaría el virus solo en otros lugares. De la crisis salimos por la unión y el talento, la colaboración y la ciencia. Todos los intentos individuales y las ocurrencias desvariadas solo produjeron dolor y pesar. Una lección que no solo vale para la pandemia.