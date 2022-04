Adiós inexplicable

La marcha del entrenador ha emborronado el final de la temporada del Recreativo de Huelva. El cierre en el Nuevo Colombino debía ser una celebración total por el ascenso de categoría logrado, pero no va a permitir la despedida de la afición. No parece lógico que las críticas y el mal ambiente generado por un pequeño sector toda la temporada haya terminado por cobrarse la continuidad de Alberto Gallego y la rescisión inmediata de su contrato. El año que más unidad requería de todos los estamentos acaba con una ruptura, alentada por un entorno con dudoso poder, que no ayuda a la reconstrucción. Toca reflexionar.