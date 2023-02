P APÁ, me ha llegado esta noticia al móvil, ¿es cierta? La "noticia" en cuestión era un montaje interesado mezclando temas de segura controversia que buscaban la movilización y el rechazo visceral. No hija, no es una noticia, es una manipulación interesada, respondí a quien ya empieza a hacerse preguntas y se acerca a la mayoría de edad, preparando la primera vez que podrá ejercer su derecho al voto. Ahora que entramos en lo que los cursis llaman "ciclo electoral", con las elecciones municipales (y autonómicas en doce regiones) de mayo, y las generales de finales de año, es un buen momento para tomar conciencia de lo importante que somos como agentes políticos de cambio a la hora de elegir por según qué opciones políticas.

Sin embargo, en lugar de buscar instintivamente lo que nos separa, lo verdaderamente revolucionario en estos tiempos, sería llegar a acuerdos sobre qué es lo importante, lo justo y lo necesario para el bien común, local y global. Y digo esto porque estamos en un momento vital en el que nos vienen hechos que trascienden las siglas políticas: la crisis climática, la baja natalidad y el envejecimiento de la población, el paro juvenil, el modelo productivo en la era de la inteligencia artificial, las leyes inclusivas y su aplicación. Si nos vamos a lo local, aquí en Huelva tenemos bastante claras cuales son las carencias, y éstas trascienden las legislaturas, por lo que no son meramente achacables a según qué siglas.

Si consiguiéramos mirar con sentido común y de la justicia, la mejor campaña electoral que se podría hacer sería la de sentar a todos los candidatos y candidatas y recordarles algunos de los temas sobre los que la ciudadanía tiene un claro consenso: que el vertedero de Nerva debe dejar de recibir residuos de cualquier lugar, que las balsas de fosfoyesos bien merecen una solución más allá de taparlas, que hace falta una piscina olímpica como la que se ha perdido en la ciudad deportiva, que la danza merece un conservatorio, que la unidad del ictus no es un capricho y que salva vidas, que hay que cuidar el parque Moret, más transporte público fiable y de calidad, más alquiler social y soluciones para los asentamientos de temporeros o ascensores en barrios obreros. Ese es el consenso y el compromiso que, como ciudadano, me gustaría encontrar. Ni tú ni yo, sino todos nosotros, unidos por la defensa de lo que es mejor para todos y todas.