Acudid raudos al auxilio del ganador

Mi padre, que era un filósofo rural, sin duda alertado por la extrema peligrosidad de mis lecturas en mi época de estudiante, me dio uno de esos consejos que jamás se olvidan y que, desde que nos dijo adiós, recuerdo con más nitidez: "hijo mío, haz lo que quieras con tu vida, pero no te dediques a la política". Cierto es que se pasó buena parte de la suya soltando improperios como sólo un vasco sabe hacerlo cada vez que veía el Telediario. No dejaba ni uno, a diestra y siniestra, azules, rojos, verdes y de cualquiera que se asomara procedente de toda la gama cromática. Otra de sus perlas fue cuando en la pantalla salieron preguntando por la calle si la gente tenía miedo de Podemos. La respuesta la ofreció sin que nadie se la pidiera, pero ahí sigue: "he vivido cuarenta años en una Dictadura y ¿voy a tener miedo de un tío con una coleta?" Desde el miércoles me estoy acordando de él y de la cantidad de juramentos que hubiera soltado. Hemos pasado de un gobierno que salvó de la quema por un voto palurdo de alguien que no debía estar en sus mejores momentos, a lo que salta por los aires es el partido de la oposición que lideraba todas las encuestas. La política tiene estos momentos tragicómicos que, para los que la vemos desde fuera y dentro al mismo tiempo, con distancia pero siempre pendiente de ella a la hora de escribir, nos brinda unas noches largas pero más que intensitas.

Es cierto que en todos los partidos hay puñaladas sobrecogedoras y las peores son las de fuego amigo. A lo largo de mi vida he visto como en unos partidos dos personas discutían y a los diez minutos enterarme de hasta el último detalle sin que ninguno de ellos hablara conmigo, así como puyas inmisericordes entre compañeros que no dudaban en abrazarse apenas segundos antes. Casado lo ha hecho muy mal, rematadamente mal. El tono empleado en cuatro años ha sido nefasto y ha ayudado a ese cabreo generalizado que se le volvió en contra cuando le cercaron la sede maldita este domingo. La bronca permanente cuando menos falta hacía, las descalificaciones en instituciones europeas para un dinero que necesitamos como el comer, las constantes referencias a la ilegitimidad de un gobierno elegido en las urnas y las referencias constantes a una banda terrorista que hace diez años que no existe, son responsabilidades suyas. Además, como buen mediocre se ha asegurado de rodearse de otros tantos que no le hicieran sombra y que le sirvieran de corifeos de todas esas barbaridades. No estoy de acuerdo con que no se merecía una despedida así. Probablemente sí se la merecía. Pero no olviden una cosa. Cuando escuchó la réplica a su último discurso en el Congreso y al abandonar el hemiciclo, los únicos que le siguieron fueron una empresaria y un periodista. Ningún político. Mi aita tenía razón.