España es el país más fuerte del mundo; los españoles llevan siglos intentado destruirlo y no lo han conseguido”. Esta frase atribuida en el XIX a Bismarck cada vez nos retrata mejor a pesar del tiempo y las generaciones sucedidas. Tras el 23-J, visto el resultado numérico del recuento de votos, no queda otra que, sabiendo la realidad de tener un sistema parlamentario no presidencialista, el PP puede apelar a todos los referentes históricos sobre la realidad del ganador numérico individual que ello no quita un ápice de legitimidad a las aspiraciones gubernamentales de P.S. Ahora bien, el resultado ha sido tan endiablado que cobra plena vigencia la frase de Bismarck, vistas las intenciones del sanchismo y la falta de realismo del mero discurso numérico, que es un pobre consuelo para mentalidades meramente gestoras, propias de tecnócratas. Feijoó lo es, cuando la política es mucho más. Estamos viendo situaciones aberrantes porque parece que quien únicamente no hace autocrítica además es chivo expiatorio para un PP que hizo campaña irregular e incoherente porque hizo una lectura errónea del 28-M. El PP pensó que su arrollador 28-M era un voto estructural y no de préstamo por rechazos locales al sanchismo; si a eso le une la falta de estrategia y calendario en sus relaciones con Vox, sin saber lo que tocaba, según el día, con la gente de Abascal; mientras la extremeña Guardiola “vivía sin vivir en ella”, en Valencia había pacto y Feijoó, al mismo tiempo, derogaba el sanchismo que le ofertaba la condición de primer interlocutor si ganaba, sin intuir, y no es único responsable, que el PP tiene abandonada la batalla cultural desde el lenguaje a la educación y menos aún creando ambiente contra su propio teórico y necesario socio futuro. Quede claro para malintencionados: no soy votante de Vox. Hablaba de aberrante, de ahí que pida autocrítica y no complacencia en el PP porque no han sabido darse cuenta de su propia realidad después del 28-M y la amoralidad de su adversario auténtico capaz de hacer 50 subidas de impuestos en cuatro años, además de hipotecar el futuro de nuestros hijos y sin el más mínimo reparo en convertirse en presunto ejecutor final del proyecto confederal de ZP que el tancredismo rajoyista ni olió, además de polarizar a la sociedad española muy peligrosamente porque recordarán cómo hace cuatro años en las puertas de Ferraz se cantaba “con Rivera, no”, y el otro día, el guerracivilista“no pasarán”. ¿Qué da más miedo entonces? ¿Eso, Vox o etarras en las listas de Bildu? En mi opinión, nada más indigno y traicionero que la actitud del PNV, un partido burgués, de una derecha reaccionaria y racista, que fue muñidor decisivo de la moción de censura que nos ha traído hasta aquí. Quizá, si leen a Sabino Arana, resulte al final que su proyecto acabe siendo Otegui como lehendakari el próximo año. Tan inaceptable como que nuestro futuro lo establezcan los del antiguo 3%, burgueses huidos de la Justicia. Ese es el problema de P.S. y de España. Por eso, señor Sánchez, siempre supimos que lo suyo es disfrutar con la aberración y los errores del PP, que ahora necesita ser más fuerte que nunca.