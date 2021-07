ADN colombino

El tema marinero debe siempre apasionar a los onubenses, no en balde uno de los orgullos más grande que podemos mostrar al mundo es el de la gesta colombina que desde el 1492 hasta nuestros días nos viene otorgando la fama, el prestigio y el protagonismo del Descubrimiento de América.

Los estudios sobre Colón son innumerables, las teorías de su personalidad, valía y sobre todo nacimiento se barajan de forma muy variada, pero el misterio de su origen, de parte de su vida, probablemente la juventud y tras cuestiones sobre sus viajes oceánicos siguen rondando en las mentes de estudiosos, aficionados a la Historia y profesionales. Tengo un amigo en Mallorca, al que estimo con lealtad, que lleva años investigando sobre el origen del almirante. He compartido con él reuniones y seminarios en las Baleares donde la figura de Colón y sus hechos marineros han sido analizados profundamente. Este investigador, Gabriel Verd Martorell, afirma y con muy acertadas opiniones que Colón era de Mallorca, exactamente de Felanitx. Con él he compartido visitas a esta localidad y he recorrido hasta la que se dice que es la casa donde nació. Pero la Historia es veleidosa como una mujer y oculta muchos razonamientos, esconde pruebas y solo deja a la luz aquellos encantos a los que el investigador se aferra para llegar a un posible conocimiento de la verdad.

La ciencia avanza de forma vertiginosa y los adelantos en la Medicina asombran día a día. Desde que se descubrió la cadena del ADN, todo es distinto, y las opiniones genéticas más seguras, quedando atrás falsas suposiciones. A mi juicio el investigador más relevante en esta materia es sin duda José Antonio Lorente, que en la Universidad de Granada trabaja intensamente en un estudio de muchos años en descubrir la certeza de donde están los restos del Cristóbal Colón y de camino cuáles son sus orígenes. El profesor Lorente, al que admiro profundamente, es hoy en Europa y América quien más sabe y puede aclararnos el enigmático tema. Un 3 de agosto asombró a los onubenses con una conferencia en el monasterio de la Rábida para la Sociedad Colombia. En otra ocasión nos dio una lección magistral en el Colegio de Médicos de Huelva que marcó época. José Antonio es un auténtico sabio en materia tan difícil, que en estos momentos está a punto de descubrir de dónde era Colón y su línea de origen. Dentro de pocos meses, en octubre, podrá, si todo va bien, dar la gran noticia al mundo. Se está rodando un documental para televisión donde se aclararán todos estos datos, y en estas semanas pasadas se ha celebrado en Granada una reunión entre varios investigadores de numerosas Universidades europeas y americanas, donde se ha discutido el tema. Mi pasión por la historia colombina es bien conocida, de ahí que las investigaciones que se están llevando a cabo, me alegren el espíritu y el afán de conocer las grandes incógnitas colombinas que también sigue de cerca mi querido amigo Cristóbal Colón de Carvajal, Duque de Veragua, último descendiente del Almirante. Espero que todo salga bien y que la historia colombina sea más conocida en su verdad.