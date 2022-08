Allí hay que volver

Juraría que fue Bill Russell quien soltó lo de "a los profesionales se les paga para que ganen, no por jugar". Ya sé que el Decano no está en el fútbol profesional y que le queda escalón y medio para ello, pero creo que a unos cuantos eso nos da bastante igual; desde aquel numerito de la cabra ante el Marino dieciocho meses atrás todo lo que no sea escalar cada domingo para recuperar el prestigio perdido será tiempo desperdiciado que agravaría, además, la situación del Decano, débil dentro de la estabilidad.

Confieso que me gustó mucho más el mensaje del club del pasado curso ("se debe ascender, sin excusas") al actual, que apunta -de forma general- a estar "lo más alto posible", eufemismo de 'luchar por el ascenso'. Que hay que subir, narices; con perdón. Claro que va a ser más complicado, pero oigan, que estamos donde estamos, poca broma con eso. Aun así, ¿saben qué? Que no importan un puñetero pimiento ni mi opinión ni el mensaje lanzado: lo relevante van a ser, otra vez, los resultados. Con autogestión, sin ella, con puñales, con suerte, con brujería, con un ambiente horroroso o con otro más guay, chupi y cuqui que el de una función de Navidad de Cantajuego; aquí nos va a dar exactamente igual. En este rincón nos alegraremos por cada punto y por cada triunfo como si fueran los decisivos siempre que nos acerquen al objetivo. Se lleva mucho sufrido en la mochila como para únicamente entusiasmarnos si se gana sólo con el amiguito tal o con Pascual; eso, en otras ventanillas. Tengo, por cierto, la gran curiosidad de saber quiénes pueden llegar a ser más cansinos: si los que se van a acordar cada minuto de Gallego si la cosa sale rana o, por el contrario, si los que van a recordar al catalán para machacarle a distancia si la temporada va de lujo; hagan apuestas. Suplico a Dios que, de darse el caso, triunfen estos últimos. Sería una magnífica señal.

Lo único que el que firma estas líneas tiene claro es que, sea de la forma que sea, esta afición, de superior categoría, de las mejores de España desde hace años por su entrega y fidelidad (y al que tal afirmación le escueza se puede ir rascando bien fuerte) tiene que regresar en 2023, cuando el calor apriete, a la fuente. Sí, allí hay que volver, allí nos tienen que llevar. Yo allí les quiero ver.