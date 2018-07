La verdad aunque la muerte nos separe

El Recreativo de Huelva sigue viviendo en el sainete continuo. Dada la delicadísima salud del Decano, todo se toma medio en broma medio en serio. Hay chistes por aquí y mensajitos por allá. Hay una de cal y tres de arena. Y entre dimes y diretes, el tiempo pasa y todo se agrava en el seno del club más antiguo del país.

Hoy por hoy, nada de lo que veo en el Recre me hace gracia. Y no creo que sea el único que tenga esa opinión. Vivimos un momento de alejamiento absoluto de la afición que me provoca una enorme decepción, de esas que te desgarran el alma. Porque es imposible identificarse con una causa cuando no se sabe contra qué luchar ni qué objetivo hay que alcanzar.

Supongo que el estado actual del Recreativo es tan malo que si supiéramos la verdad habría que cerrarlo. Hay doctores, respetables, que prefieren no decir el estado real del paciente a los familiares para no hacerlos sufrir mientras se da con el remedio milagroso que casi nunca llega. Sin embargo, con esa actitud se acaba desacreditado por quienes se sintieron engañados durante el proceso de la enfermedad.

No afrontar con transparencia la situación real del club albiazul es un error. Ocultar contratos de gestión o préstamos con terceras empresas son piedras en el camino para los recreativistas que no saben a dónde irá a parar su dinero de los abonos ni para qué servirá su tiempo de cada domingo.

La respuesta de los buenistas a estas preguntas es fácil: todo ese esfuerzo irá al Recre, primer y único motor de nuestra pasión. Y yo, con todo el dolor de mi corazón, les diré que el respeto al Decano comienza por respetarnos a nosotros mismos, a respetarnos como afición, a ser autocríticos y a exigir a quienes estén o vayan a estar que den la cara y hablen claro. Esta afición lo dio todo, hay quien dio hasta su vida y se merece toda la verdad. Ya no hay cheques en blanco para nadie.