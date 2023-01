Una vacuna electoral

El inicio de un año siempre nos deja la nostalgia del final de la Navidad que se suele endulzar con la llegada de los Magos de Oriente y su esperada mochila de regalos… para todos, todas y todes.

Nadie sabe que nos traerá este nuevo año, pero me atrevería a decir que ninguno lo recibiremos relajados. El mundo está en tensión y el país está en tensión aumentada por el plus de incertidumbre que permanentemente le aportan los políticos menguados que nutren el palmarés nacional. Lo más triste y preocupante de esta situación es que no es nueva ni azarosa ya que viene de lejos y responde un patrón cuidadosamente organizado que está funcionando consentido por la pasiva complicidad de la ciudadanía, veces comprada y siempre engañada.

No nos vayamos muy lejos y recordemos a Zapatero que inició el modelo del populismo socialcomunista recuperado de principios del siglo pasado (muy progresista) haciendo bandera de un guerra-civilismo en ariete para tapar una gestión económica nefasta y volver a provocar la división de la sociedad española obligando a su partido a alejarse de la moderación y el sentido de estado que le proporcionaron los años de gobierno tras la transición. Para ese programa tan "original", se necesitaban políticos dóciles y bien domesticados que actuaran al dictado del "líder" y sin pudor para reforzar la presencia del político "profesional" con "de-formación política", un nuevo modelo de preparación y conocimientos que orillaba las, por lo visto ya caducas formaciones universitaria, técnica y profesional que naturalmente eran "franquistas" y todo ello en beneficio de la causa. La consecuencia fue un país arruinado, desprestigiado y desconcertado, que fue capaz, no obstante, de reaccionar eligiendo un nuevo gobierno liberal conservador que recuperó el país en un plazo récord gracias al esfuerzo de todos los españoles.

Entonces echamos al nefasto ZP, pero se quedaron los menguados infiltrados en todos los partidos medrando en sus posiciones sin escrúpulos ni ética alguna y avanzando con ello en el resultado de la descomposición de los dos grandes partidos que habían equilibrado y fundamentado nuestra democracia desde su inicio, y en ese soterrado caos, se cumple el viejo aforismo de que "en tierra de ciegos (políticos) el tuerto es rey" y naturalmente surge Sánchez de una forma tan tortuosa y sorprendente que ya nos venía a avisar de lo que quedaba por llegar, el abandono del consenso y la razón y el desgobierno generalizado. De Sánchez no se puede decir nada que no se haya dicho ya, solo se pueden temer sus nuevas y peligrosas "ocurrencias", pero si convendría reflexionar sobre lo que nos ha ofrecido y nos va a seguir ofreciendo, "un Gobierno de progreso".

Que lamentable falacia llamar "progresista" a esa amalgama de arribistas, separatista en almoneda, terroristas conversos y comunistas nostálgicos de lo que pudo ser y nunca fue. Formulas todas caducas, fracasadas y muy alejadas del progreso moderno y … absolutamente antagónicas con la social democracia, lo que nos lleva a preguntarnos, que pinta ahí el Psoe.

Está claro que el que pinta es Sánchez, que amamanta y pastorea el radicalismo para provocar la confrontación y la división (viejas recetas de antaño) sin mirar los daños que causan al país dejándonos un regalo envenenado del que si no nos libramos pronto cada vez se irá haciendo mayor. Pero, eso tiene solución, la ha tenido y la puede volver a tener, solo se trata de aprovechar el mejor regalo que nos han traído este año los Reyes, la urnas que son el mejor antídoto para conflictos como este. Nos toca a nosotros, a todos los españoles, elegir la moderación, la seguridad, la estabilidad, el desarrollo y en suma la libertad que proporcionan el sentido común y el trabajo eficiente desterrando el disparate de las políticas retrógradas. Ya lo hicimos una vez y ahora podemos volver a hacerlo, insisto, debemos hacerlo y… seguro que lo haremos.

No va a ser fácil, pero si posible, no desperdiciemos esta vacuna electoral y pongámosla en el número uno de nuestra agenda de obligaciones para el año que empieza.