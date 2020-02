Las trincheras y el estilo

El pasado 8 de agosto se me ocurrió escribir un tuit opinando sobre el desprecio que ciertos sectores del entorno del Decano estaban desprendiendo contra el entrenador y los jugadores que nos habían dejado, hacía muy poco, a un paso del ascenso. No traté de tapar -al contrario- ni el fondo ni las formas con las que algunos emigraron pese a jurarle amor incondicional al club ni cómo otros se comportaron con la peligrosa complicidad de ciertos elementos externos, sino que únicamente entendí que no me parecía justo pisotearles en lo futbolístico cuando lograron una remontada espectacular (jamás vista aquí) y generaron una ilusión que será recordada mucho tiempo; el mismo, eso sí, que el batacazo de Fuenlabrada o el gol de Paris, claro.

Tras la espantada general leía a menudo en ese patio que es la red social del pajarito, justo cuando llegaban los fichajes ("fichajazos" por entonces) de Zamora, que "menos mal que esta temporada sí vamos a ver buen fútbol y no vamos a ganar sólo por la suerte". Me limité, en ese mensaje que les comentaba, a resaltar que ese fútbol que criticaban algunos nos llevó hasta la primera plaza y a dejarnos a dos partidos de ascender, que no fue poco, y que iba a ser muy difícil repetir eso. Hubo quien apreciaba lo mismo que yo, hubo quien discrepó con elegancia (algo que se agradece) y hubo quien me tildó de ignorante porque "sólo el buen fútbol y los jugadores que venían ahora" nos podían acercar a Segunda.

Pues se ve que no. El buen fútbol puede ser de muchas formas: con extremos, sin ellos, con delanteros, con falso nueve, con cinco defensas y, si dejaran, hasta con dos porteros. No se puede ser extremista en nada, ni en la vida ni en el fútbol, o eso entiendo yo. Ni todo es siempre un horror porque lo hagan unos ni todo es maravilloso eternamente porque lo realicen otros. Y sí, se puede decir que la celebración de los 130 años ha sido bonita y necesaria, y más cuando vemos a ciertos falconiformes perseguir sombras imposibles, y afirmar también que la temporada deportiva está siendo un fiasco; o que la cantera, las instalaciones y sus entornos hay que mejorarlos sí o sí sin matar a quienes dan la cara dentro y fuera, que suelen recibir adjetivos querellables aquí y allá. Vivir radicalizado en una trinchera sin querer levantar la cabeza para ver lo que hay enfrente es ridículo, pero allá cada cual y su estilo.