El trastero de la Colau

Hay que tenerla dura y no importarte un bledo, tan dura que la Natividad es ese cuento chino donde Jesús no es más que un Niño al que has de soportar por aquello de ser una costumbre acendrada en tu comunidad cristiana desde hace siglos, que te hace revolver los higadillos e incitar al montaje irrisible del Pesebre, hasta reconvertirlo en un “trastero”, que según tu, es lo que se merece el nacimiento del Hijo de Dios, haciendo oídos sordos a millones de seres que desean celebrar la Navidad como el encuentro de un nuevo amanecer, de una nueva noticia en la se revela que “ha nacido el Salvador”. No soportas el Adviento (la Llegada) e intentas ridiculizar el mayor acontecimiento en la historia de la humanidad, personalizado en ese rictus del peor sectarismo, de una corriente lerda y materialista tan ligada a tus excrecencias.

Pero eso no te afecta, sino al contrario, te estimula para ir recomponiendo un clima de comistrajo laico, indiferente, bananero y ridículo, donde ubicar esa celebración en el solsticio de ivierno más apegada a tus “virtudes” que a la humilde narración evangélica del nacimiento de Jesús.

Entonces vas y por voluntad propia, sin que el pueblo tenga “derecho a decidir”, sacas a ese Dios Niño del desván, como si fuera un trasto viejo almacenado entre un montón de cachivaches y lo plantas en la calle, entre cajas de cartón, fotografías, papeles y muebles carcomidos por la polilla y cubiertos de tela de arañas.

El espectáculo es fruto de una mente farandulera que se obstina en ridiculizar el acontecimiento del recién nacido y exponerlo en plena Plaza San Jaume, en el contexto de un despreciable apego navideño y a un referente expoliable, propio de un “punto limpio” en donde recoger los desvencijos y desechos.

Creía, pobre de mi, que el uso y la costumbre tan arraigados en la Ciudad Condal (San Jordi, la Merced, La Moreneta...) podrían revertir tan arraigado y mayoritario deseo popular en una fuente menos profana, más cercana al arraigo que al espectáculo, pero me vuelvo a equivocar, porque te hallas más cerca de ir cercenando el espíritu navideño e ir convirtiéndolo en un vulgar espectáculo. Una cosa es, que no comulgues con el credo testamentario y otra que intentes burlarte de él, lo que te significa y te asemeja a quienes ostentando un cargo público intentan desterrar la voluntad colectiva de cuantas manifestaciones religiosas se han perpetuado, generación tras generación.

Ver lo que has hecho te asigna el premio gordo de la ordinariez, del incultismo, y te aleja, más aún, de ese reconocido seny catalán que tanto ha generado en la actitud medida, ágil, dialogante y a la vez, vanguardista, de tanta historia y tanto apego a sus devociones.

En fin Ada, que quieres que te diga que no te hayan dicho. Aunque te empeñes, niña, no vas a conseguirlo, porque verás, al que nació en Belén no le importa que gente como tu intente ridiculizarlo, insultarle, escupirle, Él sabe como eres y te bendice, porque su amor es más fuerte que la gruesa artimaña del desprecio. ¿Lo entiendes?

Le da igual que lo pongas en una enmohecida caja de zapatos que en la cumbre del Kilimanjaro. Su bondad y su misericordia superan tu torvo cinismo.

El nace cada día en nuestros corazones y cada año aclamamos in excelcis Deo su encarnación entre nosotros y en Navidad, rememoramos con gozo su presencia y a la vez somos pastores, magos, estrella peregrina y heno. Cantamos villancicos y montamos belenes. En el Portal se pactan, Dios y el hombre, eternamente.

Termino. Ya sabes que, la única enfermedad incurable hasta el momento, según Einstein, es aquella que llaman estupidez. Fiel reflejo de tu aviesa personalidad.