No toca mirar atrás

El Recreativo de Huelva tiene por delante una preciosa tarea que en lo deportivo se centra en la lucha por el ascenso y en lo institucional marca la estabilidad económica como primera piedra para una futura venta. En estos momentos, tanto para una cuestión como para otra, mirar atrás sirve de bien poco porque podríamos caer en la tentación de revivir fantasmas del pasado que nada bueno traen al Decano.

La senda del equipo, en lo fundamental, tiene que seguir avanzando. Sobre el terreno de juego manda el partido a partido, con humildad y ambición. Nada de lo bueno o lo malo realizado va a condicionar una recta final de infarto. Siete partidos que hay que encarar con inteligencia, sabiendo dónde apretar y cómo. Es hora de que prime la inteligencia del cuerpo técnico, manejando una situación que ahora es favorable y que, de mantener, nos lleva de lleno al play off de ascenso a Segunda División A.

Y en lo institucional soplan aires rancios que quieren poner en cuestión la tranquilidad actual. Los procesos judiciales, que parece que están abiertos o se pueden abrir en breve, deben tratarse como lo que son y el Recreativo tiene que contrarrestarlos en el terreno jurídico, sin entrar en posibles valoraciones que acaben metiendo estos debates en el día a día del club. El Decano tiene las herramientas suficientes para abordarlos y que sus intereses sean bien defendidos. Y ya habrá sentencias. En estos asuntos, los debates sobran.

Mucho se está jugando el club albiazul en estas semanas como para andar distraídos de puertas para adentro. El Recre debe tirar de estabilidad y mandar mensajes positivos a una afición enganchada a su equipo. No me cabe la menor duda de que, en lo deportivo y en lo institucional, será así. Costó tiempo y dinero encontrar el camino. Todo lo demás, hoy no toca.