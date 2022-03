Aquella tarde de septiembre

Es factible: el tobogán de emociones que se vivió esa inolvidable jornada en las Marismas puede terminar en la meta deseada este domingo en el Valle de los Pedroches. Y, si no, será el siguiente fin de semana, o el otro, o descansando. Cuando sea. Da igual. Como si sucede en el último segundo del último duelo, porque lo relevante es que se va a lograr. Se va a escalar el primer escalón de los muchos pendientes aún para recuperar tanto prestigio perdido en el césped; el primero de los dos obligados a subir urgentemente, el primero de los cuatro merecidos. Cuatro, sí, porque la gente que arropa al Recre es de Primera y ahí se debe aspirar a estar como ya se estuvo, como ya lo vieron nuestros propios ojos. Paso a paso, claro, pero sólo una ambición bien entendida podrá acabar con tanta mediocridad sufrida.

Cada día que pasa tengo más claro que fue toda una suerte ver el estreno del Decano en el más profundo de los pozos recorridos jamás por el pionero, aunque parezca todo un contrasentido; y no por la categoría, de la que creo que no va a presumir nadie ni siquiera por puro masoquismo, sino por cómo ocurrió aquello. Lo de Los Palacios, tras lo acumulado, sentido, vivido, chillado y remontado a más de uno le dio un quintal de fuerzas para que la desgracia perpetrada meses antes no le comiera del todo. Ya sé: éramos favoritos, hay quien lo daba por hecho desde julio, el presupuesto tal, la profesionalidad cual, nuestro estadio, la afición y demás, pero yo he visto el césped de Las Cabezas, el arbitraje visitando al Gerena, cómo fueron a cazar a Peter un día de Reyes, la agresión de Rubén Cruz al limbo, el penalti de Conil, lesiones claves… y a todo eso había que vencer; y con veintitantos nuevos, incluidos el que entrena y el que ficha. Y como a uno le enseñaron desde chico a no mirar por encima del hombro a nadie prefirió ir con pies de plomo siempre. Hasta hoy.

Está al caer el primer ascenso para muchos pequeñajos y para una generación que ha visto sufrir -sufrir de verdad- a sus mayores porque al Decano primero casi lo matan y luego lo hundían. Ellos deberán mantener esto a flote en el futuro y merecen disfrutar de esta alegría. Pues eso. Quizás en Pozoblanco se escriba otro pedacito de nuestra historia… tal y como ya la escribió Chendo, junto a más de mil recreativistas, aquella tarde tan especial de septiembre…