Del suelo y de un cielo

Mientras al fin escuchamos a los responsables del Decano hablar de "vergüenza" o calificar de "inhumano" el sufrimiento de la afición; cuando ya contemplan el reseteo o la catarsis, intenciones que no pueden ser llevadas por el viento (sólo valen hechos); mientras los regidores hablan sin tapujos de que se va -de que vamos- a partir de 3ª RFEF, algo intuido un par de meses atrás; y mientras la afición señala -con razón- al primero, el dueño, y hasta al último futbolista, pasando por todo lo de que hay en medio, recojo algo visto estos días en las redes que, aunque pueda parecer demagógico, es significativo.

Es ese reproche que hacen ciertos albiazules sobre cómo salieron los futbolistas, todos juntos ellos, haciendo piña y mostrando sus caritas, cuando sufrieron hace unos años retrasos en los pagos; fue en una rueda de prensa bien orquestada para reclamar y defender lo suyo, algo lógico y normal, por supuesto, y por ello recogieron el apoyo de todo quisqui (de aquí, también). Sin embargo, después de esta catástrofe deportiva, la mayor en la historia del Decano, la peor del primer equipo de España, de un club sostenido por su ciudad y por su afición de forma inigualable, esa imagen de todos juntitos pidiendo perdón por tal desastre, mostrando sus semblantes, no se ha dado, y mira que han tenido ocasiones. Porque aquí de la responsabilidad no se escapa nadie, pero lo del plantel tiene especial mérito, no me digan. A ver si en alguna 'historia' de Instagram se da tal cosa. Estaremos atentos.

Permítanme ahora unas líneas sobre algo mucho más importante, un recuerdo para Ana Vives Casas. Desde mi llegada a aquella originaria Teleonuba, hace casi veinte años ya, recibí su cariño, confianza y comprensión. En una época en la que los periodistas tenemos un protagonismo que no debemos ella siempre ha estado en el sitio exacto, rodeada sólo de las palabras justas y necesarias y haciendo gala de una profesionalidad enorme. Al segundo siguiente de su marcha Huelva y el Periodismo ya le echaban de menos; y como para no hacerlo. Se ha ido una excelente periodista y un cielo de persona. Gracias por todo, querida Ana. Hasta siempre. Descansa en paz