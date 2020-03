Cuando sólo importa lo importante

No, ésta no puede ser una columna al uso, ni original, ni mucho menos alegre. Éste no puede ser un artículo que hable del Decano o de sus circunstancias, ni de que hace justo ahora cuatro años vivimos aquel 'último partido' que nos despertó como nunca, ni de cómo estábamos entonces o de cómo estamos ahora. Ni siquiera apetece pensar mucho en qué pasará con esta liga, si la darán por nula, si sólo aceptarán los resultados de la primera vuelta o sabrá Dios qué decidirán los que mandan, que tienen una buena papeleta encima, por cierto. Todo eso sobra.

Lo único que ahora importa es que todos ustedes se cuiden y cuiden de todos los suyos, que es algo que no hace falta que un ser insignificante como yo lo diga porque lo sabrán de sobra y porque es un mensaje que les habrán recordado, por activa y por pasiva, quienes más les quieren y que, además, estarán hartos de ver en las redes sociales y en los diferentes medios de comunicación; pocas veces me parecerá que salgan esos mensajes, por cierto, contemplando lo que hacen algunos inconscientes, esa gente que aún se toma esto a chufla poniéndonos así en riesgo a todos los demás y, por si fuera poco, dificultando la labor de esos ángeles de la guarda que estos días no paran de asistirnos y de sostenernos.

Así que ustedes perdonen estas líneas inocuas y escritas, como comprenderán, con más desgana que nunca. Sólo espero que en unas semanas (aunque me temo, como todos, que será más bien en meses que en semanas) todo vuelva a presentar cierta normalidad y que los que se acercan aquí, a este rincón que es un mero pasatiempo, y lo hacen con cariño, con curiosidad, con indiferencia o con desprecio, lo vuelvan a hacer igual porque la rueda ya vuelve a girar como suele girar siempre. Todo regresará con dolor, con mucho dolor, ya que las cifras y los datos no son sólo cifras ni datos. Habrá que preguntar mucho y exigir aún más, pero hasta entonces, quédense en casa y cuídense. Y como aquí hablamos continuamente de que hay que cuidar al Abuelo -del fútbol español-, si me lo permiten, pongan especial mimo en ellos, en los abuelos. Nada más importante que la salud, absolutamente nada. Aunque a veces se nos olvide.