El show de Truman

En estos días de confinamiento, palabra que usamos ya con la misma normalidad que un abogado, empiezo a sentirme como el pobre Truman. Excelente película en la que su protagonista lleva una exagerada y perfecta rutina hasta que descubre que su vida es tan solo un programa de TV. Pues algo así siento, que mi casa es un plató o que de repente me van a decir lo de "Mire a la cámara, esto es Objetivo Indiscreto". De la cama al salón, del salón a la cocina, de la cocina al baño pasando por el pasillo, que se debe llamar pasillo porque pasas por él, ¿no? Qué cosas. Y todo ello encontrándote siempre las mismas caras, sin sorpresas. Nunca ves a nadie nuevo, jamás. Recuerdo con añoranza las odiadas visitas intempestivas.

Pues volviendo al pobre Truman, su vida es tan aburrida en la rutina que hasta él mismo la aborrece. Sin embargo, es lo que está divirtiendo a millones de telespectadores. Curioso el ser humano que parece desear siempre lo que no tiene. Que no se nos olvide la cantidad de veces que hemos dicho "¡Por fin en casa!". Pero lo que más me preocupa de este aislamiento es lo mismo que en la película, la desinformación. Truman no conoce el mundo real, está engañado, no tiene información veraz. Algo imprescindible para el suculento beneficio del director y la cadena, máximos interesados en siga así para siempre. Y peor, la anti-información. Meter en la cabeza información inútil para terminar confundiendo. Voy a dejar de ver esas "ruedas de prensa" por este motivo. Mandatarios que sí se han dado de bruces con la realidad y han tenido que salir de su show particular de postureos. ¿El Show de Sánchez? Todo ello aderezado con el miedo, que quizá sea el peor ingrediente para no ver la realidad.

Y así transcurren nuestros días de confinamiento, esperando que acaben bien y salgamos por esa puerta que Truman abre al mundo. Un mundo del que ya empiezo a dudar si a partir de ahora va a ser mejor que el que tenemos de puertas para adentro.