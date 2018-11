Ser o saberse

Decía Borges en su cuento El Inmortal que ser inmortal carece de importancia; salvo el hombre, todas las criaturas lo son, porque ignoran la muerte. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal. Ser y saberse es casi como ser el mundo y no ser nada a la vez.

En el mundo del rugby nos sabemos y eso, a veces, nos lleva a ser nada. La paradoja de los valores es que estos no tienen fin externo a sí mismos, de modo que publicitarlos los devalúa; tanto a ojos del resto como en tu fuero interno. No hay buena acción más satisfactoria que aquella de la que sólo tú mismo, ejecutor, eres conocedor. El rugby tiene personalidad de grupo y saberse en posesión de ciertos valores como comunidad no es compatible con el recogimiento y el disfrute íntimo y personal.

La paradoja del rugby es que su principal reclamo pierde valor cuando es usado como reclamo.

Y no somos ni perfectos ni un desecho de virtudes, de todo hay en la viña del señor, pero sí nos sabemos diferentes por comparación y eso es un problema. Empalagan los que gritan buscando que nos miren "¡mirad qué buenos somos!"

Obvian los suburbios y callejones traseros de los partidos, que los hay. Poner los valores sobre la mesa en estos tiempos de fango que corren te va a llevar, sí o sí, a recibir algún guantazo a la primera mácula, y lo peor es que te golpearán con esos mismos valores que intentas vender. Los hay que solo los agarran a la hora de tirárselos a la cara al que los trae a la reunión.

El rugby debe seguir su camino, crecer poco a poco, y el que quiera conocer que se acerque, que lo vea con sus ojos, y si decide iniciarse que tenga claro que aquí las poses no nos valen.

Aquí venimos a pasárnoslo bien, y para eso debemos cumplir unas reglas. El balón solo se pasa hacia atrás con las manos, solo se placa al que porta el oval, cada ensayo son cinco puntos y dos más si lo transformas. Lo demás, solo hay que ser, sin saberse.